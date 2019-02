Halep, pe primul loc în clasamentul WTA şi în următoarele două săptămâni

În clasamentul WTA dat publicităţii înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, tenismena constănţeană Simona Halep îşi păstrează prima poziţie şi începe săptămânile cu numărul 63 şi 64 în fruntea ierarhiei mondiale. Avantajul sportivei constănţene faţă de ocupanta locului secund, Angelique Kerber (Germania), a crescut de la 766 de puncte la 1.137 de puncte. Halep, care are 6.642 de puncte, va bifa săptămânile consecutive cu numărul 47 şi 48 şi a 51-a şi a 52-a din acest an în postura de lider WTA, în timp ce Kerber are 5.505 puncte.

Următoarea ierarhie va fi publicată la 28 ianuarie, după Australian Open, iar Halep are de apărat la Melbourne finala disputată anul trecut, respectiv 1.300 de puncte, existând posibilitatea să piardă prima poziţie după turneul australian. Deţinătoarea trofeului de la Antipozi este daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului 3 WTA, cu 5.436 de puncte.

În clasamentul WTA, celelalte tenismene tricolore din Top 200 WTA ocupă următoarele locuri: 26 (25). Mihaela Buzărnescu 1.700p, 70 (76). Irina Begu 822p, 82 (81). Ana Bogdan 739p, 84 (84). Sorana Cîrstea 730p, 99 (88). Monica Niculescu 617p, 147 (147). Alexandra Dulgheru 403p, 156 (156). Irina Bara 374p.

La dublu, tenismenele noastre din Top 100 se află pe următoarele poziţii: 26 (26). Irina Begu 2.535p, 27 (25). Mihaela Buzărnescu 2.515p, 41 (45). Monica Niculescu 1.769p, 43 (42). Raluca Olaru 1.740p, 75 (77). Irina Bara 1.107p, 94 (94). Sorana Cîrstea 921p.