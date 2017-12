Halep, pregătită pentru Turneul Campioanelor

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA, a ajuns marți la Singapore și a declarat că se simte pregătită pentru Turneul Campioanelor, care va avea loc în perioada 23-30 octombrie. Sportiva în vârstă de 23 de ani a jucat finala în urmă cu doi ani, iar la ediția din acest sezon este cotată cu a treia șansă la cucerirea trofeului, după retragerea ocupantei locului secund în ierarhia mondială, Serena Williams. „Trebuie să joci bine acolo, deoarece toate jucătoarele din Top 8 joacă un tenis nebunesc, deci trebuie să fiu pregătită”, a declarat Halep pentru site-ul WTA, care a precizat că Singapore este unul dintre turneele favorite ale constănțencei, după ce a reușit cea mai importantă victorie a carierei sale, în 2014, în fața liderului mondial Serena Williams, în faza grupelor, cu un incredibil 6-0, 6-2. La ediția precedentă, nu a reușit să treacă însă în fazele eliminatorii.

Halep nu a fost sigură că va reuși să se califice la Turneul Campioanelor, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate și cu accidentări în debutul sezonului, dar și-a găsit ritmul pe zgură și a continuat să joace bine, terminând sezonul cu 44 de victorii și 16 înfrângeri. De altfel, constănțeanca este aproape de a termina în Top 5 WTA pentru al treilea an consecutiv. „La începutul anului, primele patru luni au fost foarte grele pentru mine. Nu știam dacă voi putea juca în acest an, deoarece mă simțeam foarte bolnavă și nu puteam sta mai mult de 15 minute pe teren. Am avut niște infecții”, a mărturisit Halep. După o pregătire solidă cu antrenorul Darren Cahill, și-a regăsit jocul său obișnuit, a ajuns până în sferturi de finală la Indian Wells și Miami, apoi a câștigat primul titlu al sezonului, la Mutua Madrid Open. „Am câștigat la Madrid și m-am gândit că am o șansă să ajung la Singapore, dar nu mă gândeam că mă voi califica până la US Open. Mi-am spus că am o șansă, dar nu am crezut sută la sută că pot ajunge. Așa că sunt foarte fericită că voi juca acolo pentru al treilea an”, a spus Halep.

FINAL BUN DE SEZON

După Madrid, constănțeanca a ajuns în sferturi la Wimbledon și a reușit o serie de 13 victorii consecutive, care i-a adus titlurile la Bucharest Open și Rogers Cup în Canada. În finalul sezonului, Halep a atins cel puțin sferturile de finală la șase din ultimele sale șapte turnee. „Simt de la antrenamente că nivelul meu este foarte înalt. Bineînțeles, nu știi niciodată când vei juca împotriva unei adversare puternice, dar, totuși, am încredere că jocul meu depinde de mine. La începutul anului era foarte dificil să gândesc așa. După titlul din mai de la Madrid, am jucat foarte bine. Am pierdut câteva meciuri cu Serena și Kerber în ultimele trei, patru luni. Mă simt bine și simt că merit să fiu acolo. Bineînțeles, nu am câștigat un turneu de Mare Șlem încă, dar am jucat bine la turneele mari”, a explicat Halep.

Alături de Halep, la Singapore mai sunt calificate Angelique Kerber (Germania), Agnieszka Radwanska (Polonia), Karolina Pliskova (Cehia), Garbine Muguruza (Spania), Madison Keys (SUA) și Dominika Cibulkova (Slovacia), iar pentru ultimul loc este mare favorită britanica Johanna Konta.

