Halep şi Tecău, modele pentru copiii constănţeni

Peste 300 de copii au participat, sâmbătă, la a treia ediţie a evenimentului Kids Day, desfăşurat la baza sportivă Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, pentru a se întâlni cu cei mai buni tenismeni români ai momentului, Simona Halep şi Horia Tecău. Cu zâmbetul pe buze, dar cu emoţii în suflet, cei doi sportivi constănţeni s-au transformat în parteneri de joacă pentru micii iubitori ai sportului alb şi, timp de două ore, le-au oferit acestora un cadou perfect de Moş Nicolae, schimbând mingi peste fileu. „Când eram mică, nu am avut ocazia să mă întâlnesc cu idolul meu, Justine Henin, pentru că era din altă ţară. M-am întâlnit de multe ori cu Andrei Pavel, un adevărat model pentru mine. Mă bucur că am venit aici, în locul în care am crescut, şi, împreună cu Horia, facem un lucru deosebit pentru tenis şi pentru aceşti copilaşi. Este o plăcere să fiu alături de ei. Vreau să-i ajut să-şi îndeplinească visul, mai ales că tenisul nu-i un sport uşor. Dacă îți dorești cu adevărat, reușești”, a spus Halep, jucătoarea clasată pe a treia treaptă a ierarhiei WTA. „Acest eveniment a crescut o dată cu noi şi mă bucură faptul că aceşti copii îşi îndreaptă atenţie către tenis. Când eram mic, antrenorii îmi dădeau mereu ca exemple tenismenii constănţeni, Pavel şi Cosac, şi mergeam la turnee sau la meciurile de Cupa Davis ca să-i văd şi să-i cunosc. Generaţiile s-au schimbat, iar acum noi suntem daţi drept modele. Nu toţi copiii ajung în primii o sută de jucători ai lumii la simplu, dar tenisul îţi poate oferi mai multe. Poţi ajunge un bun jucător de dublu, antrenor sau să câştigi o bursă în străinătate şi să faci acolo facultatea”, a adăugat Tecău, triplu finalist de dublu la Wimbledon. Pe lângă bucuria de a juca împotriva celor doi, copii au avut parte de o tombolă, cei mai norocoşi fiind răsplătiţi cu mingi, rachete sau abonamente la Tenis Club Idu. La final, Halep şi Tecău le-au împărtăşit celor mici primele lor experienţe în lumea tenisului, s-au fotografiat cu ei şi au oferit numeroase autografe.

VOR UN TITLU DE MARE ŞLEM

După ce a jucat ultimul act în acest sezon la Roland Garros, fiind învinsă de rusoaica Maria Şarapova, Halep speră să spargă gheaţă în 2015 şi să câştige primul titlul de Mare Şlem. „Va fi un an mult mai greu, pentru că sunt multe puncte de apărat. Am învăţat multe în acest sezon, am căpătat multă experienţă şi îmi doresc să mă simt cât mai bine. Vreau să fiu cât mai sus în clasament, dar îmi doresc mai mult să câştig un turneu de Mare Şlem decât să fiu numărul 1 în lume”, a spus Halep, care va aborda sezonul viitor cu o nouă echipă tehnică: „Nu-l cunosc pe Thomas Hogstedt și de aceea vom avea o perioadă de probă timp de o lună. A lucrat cu jucătoare de top și sunt convinsă că am multe de învățat de la dânsul. Pe Victor Ioniță îl știu și am încredere că vom colabora bine, iar preparatorul fizic Teo Cercel a rămas în echipă”. Şi Tecău visează la prima victorie într-un turneu de Mare Şlem, dar la dublu, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer. „Important este să fiu sănătos, să joc unde mi-am propus şi să câştig un Grand Slam, pe care mi-l doresc şi care îmi lipseşte din palmares”, a mărturisit sportivul în vârstă de 30 de ani.

PERECHE LA DUBLU MIXT?

În viitorul apropiat, cei doi tenismeni constănțeni ar putea face pereche în proba de dublu mixt la un turneu de Mare Şlem. „Simona mi-a promis că la un turneu de Mare Șlem vom face un dublu mixt și abia aştept. Ne înţelegem bine în afara terenului şi sigur aşa va fi şi pe teren, însă e greu să joci și la simplu, și la dublu, mai ales când ajungi prin semifinale”, a spus Tecău. „Sunt pregătită să joc la dublu mixt, dar acolo este altă putere, pentru că ai în față un băiat. Aștept să vină invitația de la Horia”, a răspuns râzând Halep.

Până atunci, cei doi se pregătesc deja pentru sezonul următor, având un program destul de încărcat. Astfel, Tecău a plecat ieri în Florida, unde se va pregăti alături de Rojer, urmând să revină în ţară de Crăciun, pentru a petrece Sărbătorile de Iarnă alături de familie. Noul An îl va prinde însă la Doha, unde va lua startul la turneul dotat cu premii în valoare de 1.096.910 de dolari. În schimb, Halep va continua antrenamentele în ţară, unde va petrece Crăciunul alături de familie, iar la finalul anului va pleca în China, unde va participa în premieră la turneul de la Shenzhen.