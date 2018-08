Tenismena constănţeană Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului de la New Haven, programat în perioada 19-25 august. Halep a câştigat trofeul la turneul american în 2013, iar ultima oară când a participat la acest turneu a fost în 2014. Halep s-a declarat extrem de încântată pentru prezenţa în acest an la Connecticut Open, considerând că va fi un turneu foarte bun pentru pregătirea partidelor de la US Open.