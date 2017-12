Halep, vedetă în circuitul WTA

Considerată una dintre vedetele sportului mondial în acest sezon, Simona Halep a fost protagonista magazinului WTA, emisiune difuzată de celebrul post de televiziune Eurosport. Tenismena constănțeană a făcut o scurtă analiză a evoluției sale în 2014, cel mai bun an din carieră, dar și-a dezvăluit și dorințele pentru 2015. „Am avut un an foarte bun, cu performanţe mari. De la anul voi avea mai mult de lucru pentru că celelalte jucătoare au început să-mi cunoască stilul de joc şi este mai dificil acum”, a spus sportiva în vârstă de 23 de ani, care a fost marcată de duelurile cu rusoaica Șarapova, cele două oferind meciul anului în finala de la Roland Garros: „Tot timpul am emoţii înainte de meciuri. Am primit atâtea sfaturi, foarte multe în sensul pozitiv. Mi s-a spus să fiu relaxată, bucuroasă pentru ce am făcut şi să cred în mine pentru că pot să o bat. Nu a fost să fie, dar pe viitor o să pot să reuşesc să câştig un turneu de Mare Șlem. La Madrid, Şarapova a jucat mai bine în setul al doilea şi eu am făcut pasul în faţă, de asta nu am reuşit să dau o replică bună. Am încercat să stau cât mai sus în teren la Roland Garros, dar s-a jucat la câteva mingi. M-au scos din ritm tragerile de timp şi asta a fost. Mi-am dorit să nu renunţ. Are mai multă experienţă decât mine. Eu intru pe teren să câştig. La Roland Garros, adrenalina m-a ajutat să revin şi să stau cap la cap cu Şarapova. Eram bucuroasă după ce am câştigat setul secund. În setul al treilea, am vrut să continui ce am început. A fost dificil, dar nu am vrut să cedez. După finală a fost foarte greu, cel mai greu moment din tot turneul. Am suferit că nu am câştigat finala, dar mi-am zis că am realizat ceva frumos. Am mers să ridic farfuria, din păcate nu cupa”.

Constănțeanca nu a uitat nici de duelul cu Serena Williams, pe care a învins-o fără drept de apel în grupele Turneului Campioanelor, provocând cea mai mare surpriză a anului în circuitul WTA. „Referitor la meciul cu Serena Williams de la Singapore, ştiam că pot să câştig. Nu a ştiut cum să mă joace, pentru că nu mai jucasem cu ea de un an de zile. Singura tactică a fost să dau dreapta, stânga. Mi-am îndeplinit un vis. În finală am fost obosită. Ea a fost supermotivată, dar nu regret că nu am făcut ceva să o elimin, când am avut ocazia. Atât am putut în finală!”, a explicat Halep, adăugând că suprafața sa preferată de joc este zgura. „Sper ca în 2015 să cîştig un turneu de Mare Șlem şi, poate în viitor, să fiu măcar o zi numărul 1 WTA”, a declarat Halep la finalul interviului.