Halle Berry a născut un băieţel

La 47 de ani, actriţa americană Halle Berry a devenit mamă a doua oară, aducând pe lume un băieţel. Actriţa a născut la Centrul Cedars-Sinai din Los Angeles, o instituţie medicală foarte populară printre vedetele din Cetatea Filmului. Halle Berry mai are o fetiţă de cinci ani, pe nume Nahla, din relaţia cu fotomodelul canadian Gabriel Aubry.

Halle Berry şi actorul francez Olivier Martinez, de 47 de ani, s-au căsătorit în luna iulie a acestui an, după ce vedeta a anunţat miraculoasa ei sarcină. „Este cea mai mare surpriză a vieţii mele, să spun drept. Am crezut că am trecut de momentul în care o nouă sarcină mai era posibilă pentru mine. A fost o mare surpriză, o minune!”, declara în luna aprilie Halle Berry, când şi-a anunţat sarcina. Este primul mariaj şi primul copil pentru Olivier Martinez. Cei doi formează un cuplu după ce s-au întâlnit la filmările lungmetrajului „Dark Tide”, anul trecut. Actriţa americană a mai fost însă căsătorită de două ori, cu jucătorul de baseball David Justice, între anii 1993 - 1996, şi cu cântăreţul Eric Benet, între anii 2001 - 2004. Actriţa a trecut şi printr-o grea luptă pentru custodia fiicei sale Nahla, plătind pensie alimentară pentru fostul iubit Gabriel Aubry, care nu se poate întreţine singur.