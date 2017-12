Halle Berry face terapie psihologică de peste 30 de ani

Actriţa americană Halle Berry a vorbit într-un interviu recent despre copilăria dificilă pe care a avut-o alături de un tată abuziv şi a dezvăluit că face terapie psihologică de peste 30 de ani. Actriţa în vârstă de 46 de ani care are o fiică, Nahla, în vârstă de 5 ani, cu fostul ei partener de viaţă, Gabriel Aubry, a început să facă terapie pentru a depăşi momentele dificile la care asistase în copilărie, cauzate de tatăl ei agresiv.

Halle Berry a început terapia în jurul vârstei de 10 ani. În prezent, actriţa apelează la terapie de fiecare dată când se simte stresată sau are probleme în viaţa personală. “Fac terapie atunci când am nevoie, probabil încă de la vârsta de 10 ani. Tatăl meu era alcoolic şi foarte abuziv, iar mama mea ştia că trebuia să îmi ofere posibilitatea de a discuta cu cineva despre acele lucruri. Aşadar, toată viaţa am făcut terapie, atunci când trăiam experienţe stresante. M-a ajutat cu adevărat să mă descurc cu tot felul de probleme”, a explicat vedeta americană.

Vedeta, care este logodită cu actorul francez Olivier Martinez, spune că încearcă să îşi ascundă problemele în faţa persoanelor pe care le iubeşte. Halle Berry, care a trecut printr-o luptă dură şi amară cu Gabriel Aubry, pentru obţinerea custodiei fiicei lor, ce a culminat cu o bătaie între fostul şi actualul ei partener de viaţă, a adăugat: “Încerc din răsputeri să nu vorbesc despre problemele mele în faţa celorlalţi şi, pentru a face asta, am tendinţa de a masca lucrurile rele sau de a le ţine în interior - îmi ridic bărbia, îmi compun o figură curajoasă şi merg mai departe. Dacă chiar am o problemă, mă ocup atât de bine de ea, încât cei mai mulţi oameni nici măcar nu sunt la curent cu faptul că am avut o problemă”.