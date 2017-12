Hănescu a făcut scandal la Wimbledon

Calificat pentru a doua oară consecutiv în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, Victor Hănescu a provocat un scandal uriaş în meciul cu germanul Daniel Brands, disputat vineri seară. Cap de serie nr. 31, tenismanul român s-a enervat după ce a ratat trei mingi de meci, în setul 3, şi, deranjat de injuriile adresate de un grup de spectatori a făcut câteva gesturi inexplicabile. Hănescu a făcut mai multe greşeli intenţionate, a servit cu bună ştiinţă în afara terenului şi a scuipat în direcţia spectatorilor turbulenţi. Mai mult, în setul 5, la scorul 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 şi 3-0 în favoarea lui Brands, Hănescu s-a retras de pe teren. Oficialii turneului au reacţionat rapid şi au decis să-l amendeze pe Hănescu: 7.500 dolari pentru comportament nesportiv şi alţi 7.500 pentru greşelile intenţionate din ultimul set, dar au hotărât să nu-l suspende pentru ediţia următoare. În schimb, patru spectatori au fost arestaţi de către poliţia londoneză şi amendaţi pentru injuriile aduse jucătorului român. „Vreau să-mi cer scuze fanilor, celor de la All England Lawn Tennis Club şi tuturor pentru comportamentul meu de la finalul partidei cu Daniel Brands. Erau oameni în public care m-au insultat de când a început meciul. Câştigam, aveam avantaj, dar din păcate nu am putut să rezolv partida. Apoi m-am accidentat în setul patru şi mi-am pierdut controlul în al cincilea, când am auzit cum mă înjura cineva din public. Nu trebuia să reacţionez aşa, dar sunt om şi am greşit”, a declarat Hănescu. Duminică a fost zi de pauză la Wimbledon, urmând ca azi să evolueze ultimul român din întrecerea masculină. Astfel, constănţeanul Horia Tecău, cap de serie nr. 16, va juca, alături de suedezul Robert Lindstedt, în optimile de finală ale probei de dublu, împotriva favoriţilor nr. 4, Max Mîrnîi (Belarus) şi Bhupathi Mahesh (India).