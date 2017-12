Hănescu, eliminat în primul tur la BCR Open

ZI NEAGRĂ PENTRU ROMÂNI. Actuala ediţie a celui mai puternic turneu din România, BCR Open România, care a debutat luni la Arenele BNR din Bucureşti, a adus o surpriză tristă în primul tur al probei de simplu. Cel mai bine clasat jucător român, Victor Hănescu (nr. 52 ATP), şi cap de serie nr. 6 al competiţiei, a fost învins ieri în runda inaugurală de spaniolul Marcel Granollers (nr. 87 ATP), în trei seturi, 2-6, 6-2, 6-1. Pentru Hănescu, care a fost susţinut de peste 1.500 de spectatori, este al treilea an când pierde din primul tur la turneul bucureştean. “Este frustrant, chiar aiurea, faptul că am ieşit pentru al doilea an din primul tur. Am decis să joc doar pentru publicul din Bucureşti. Este foarte greu cu acest calendar. Sper să se schimbe. Nu cred că vom avea un român care să câştige la Bucureşti, mai ales dacă programul va fi acelaşi. Granollers este un jucător clasic de zgură, care stă destul de bine în spatele terenului, nu pot să zic că are o lovitură foarte bună, numai că astăzi a alergat foarte mult, iar eu am fost obosit. În primul set am încercat să intru cât mai bine în meci, dar pe parcurs mi-am pierdut forţa şi rezistenţa”, a explicat Hănescu. Nici Marius Copil (nr. 273 ATP), beneficiar al unui wild-card acordat de organizatori, nu a avut o altă soartă, fiind eliminat de către italianul Simone Vagnozzi (nr. 183 ATP), cu 7-6, 6-4. “Am fost foarte nervos la final şi supărat pe şansele pe care nu am reuşit să le folosesc. Nu prea mi-a funcţionat jocul şi mai ales serviciul. Am avut o zi mai slabă, dar trebuie să trec peste asta. Cred că momentul decisiv a fost când am avut şansa să câştig primul set, la scorul de 5-3 pentru mine, însă atunci am pierdut vreo zece mingi consecutive. Cu timpul mi-am pierdut încrederea şi astfel am jucat tot mai slab”, a spus Copil, care, la doar 19 ani, a fost cel mai tânăr jucător de la actuala ediţie. Pentru participarea la turneul bucureştean, cei doi vor primi un cec în valoare de 3.785 de euro.Intrat în scenă ultimul, Adrian Ungur (nr. 142 ATP) a jucat aseară, după închiderea ediţiei, cu italianul Andreas Seppi (nr. 52 ATP).

CRIVOI, ÎN TURUL SECUND. În schimb, Victor Crivoi (nr. 183 ATP) a făcut saltul în turul secund, după ce a trecut de spaniolul Santiago Ventura (139 ATP), cu 6-4, 6-0, şi îl va întâlni pe italianul Potito Starace, cap de serie nr. 3. “Nu a fost deloc un meci uşor, pentru că Ventura m-a bătut în ultimele două meciuri şi mi-a fost destul de greu în teren. Ventura mi-a părut puţin obosit sau plictisit, probabil că se află şi pe final de carieră, iar eu am început destul de bine primul set. Ştiam că trebuie să menţin ritmul şi astfel am reuşit să câştig. De acum trebuie să mă concentrez pe meciul cu Starace”, a spus Crivoi. Azi va intra în scenă şi constănţeanul Horia Tecău, care va juca în proba de dublu, alături de austriacul Julian Knowle împotriva perechii formate din germanul Philipp Marx şi slovacul Igor Zelenay. Alte rezultate: simplu: Kamke - Fognini 6-3, 7-5; Chardy - Rufin 6-0, 6-2; Andujar - Gonzales 6-3, 6-4; Greul - Przysiezny 6-3, 6-4; Berlocq - Gimeno-Traver 4-6, 7-5, 7-6; Phau - Ramos-Vinolas 1-6, 6-4, 6-0; dublu: Bracciali/ Starace - Fognini/ Montanes 6-2, 6-1; Chela/ Kubot - Bednarek/ Przysiezny 6-3, 7-5; L. Friedl/ F. Polasek - Gimeno-Traver/ Riba 7-6, 6-0; Cuevas/ Marrero - C. Berlocq/ Gonzalez suspendat la scorul 3-6, 1-1, din cauza întunericului.