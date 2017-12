Haosul compensatelor!

Cei mai mulţi farmacişti reclamă că nu pot implemeta programul cu noua listă a medicamentelor compensate. Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, Elena Clara Popescu, a declarat că farmaciile se confruntă cu probleme în momentul eliberării reţetelor deoarece listele de medicamente au fost întocmite greşit, în multe farmacii din România nereuşindu-se implementarea softurilor. “Ne vin liste greşite, iar erorile sînt descoperite abia cînd eliberezi pacientului reţeta. Din această cauză, multe farmacii nu au reuşit încă să implementeze programul pentru eliberarea reţelor. Acest lucru se întîmplă pentru că, şi în acest an, totul s-a făcut în trei zile. Azi se aleg medicamentele pentru listă, mîine sînt publicate, iar poimîine lista e în Monitorul Oficial. Asta îi bulversează de fapt pe farmacişti\", anunţă reprezentantul farmaciştilor. “Problemele farmaciştilor care nu ştiu exact cum se decontează medicamentele compensate sau gratuite se datorează folosirii unor aplicaţii IT neactualizate nici după trei zile de la intrarea în vigoare a noii liste. Confuzia de pe piaţa farmaceutică din ultimele zile a ocolit farmaciile şi lanţurile de farmacii ce utilizează programul PharmEc”, se arată într-un comunicat al companiei PharmEc, firma răspunzătoare de soft. Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor a mai spus că “medicamentele din aceste programe sînt de fapt gratuite pentru bolnavi şi că banii obţinuţi din reducerea preţurilor se vor folosi pentru tratarea bolnavilor, dar ei nu vor simţi în buzunar această modificare”. Pentru clarificarea lucrurilor, ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a anunţat o videoconferinţă, ce va avea loc probabil luni, cu privire la noua listă a medicamentelor compensate şi gratuite despre care are semnale că nu s-a înţeles bine modul de aplicare. Cu acest prilej, vor fi invitaţi reprezentanţi ai Colegiilor Medicilor, ai Colegiului Farmaciştilor, ai Autorităţilor de Sănătate Publică Judeţene, reprezentanţi ai Caselor Judeţene de Asigurări, care vor da lămuriri în legătură cu aplicarea protocoalelor. Nicolăescu a spus că se doreşte ca pe 1 august să se aplice cum trebuie această nouă listă şi să nu mai existe niciun dubiu sau o situaţie neclară din partea nimănui.

Şi la nivelul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa vor avea loc unele analize în ceea ce priveşte noua listă a compensatelor, preşedintele/director al instituţiei, dr. Liviu Mocanu, declarînd că a auzit de nelămuririle farmaciştilor constănţeni.