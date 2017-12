Haosul de la „Ovidius”, reflectat şi în cazare

După superscandalul în care cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din Constanţa a fost târâtă de fostul rector Tiberius Epure şi prorectorul Gabriela Stanciu, care au fost prinşi împărţindu-şi şpăgile şi dinamitând pentru o lungă perioadă de timp credibilitatea universităţii, apele nu par să se liniştească. Următorul episod? Cazarea! Şi, cel puţin nu încă, scandalul legat de cazări nu este cel la care ne-am fi aşteptat: mita dată administratorilor şi chiar reprezentanţilor studenţilor pentru un loc în cămin, aşa cum am fost obişnuiţi de experienţele anilor anteriori. Sau, cel puţin, nu am ajuns încă în acel stadiu, deoarece cazările vor fi finalizate abia vineri. Ieri, s-a tras linie şi s-a făcut un calcul în ceea ce priveşte locurile de cazare disponibile în cele patru cămine studenţeşti ale Universităţii „Ovidius” Constanţa (UOC). Şi ce credeţi? Calculele au dat cu rest! În loc de 100 de boboci care nu ar fi prins un loc de cămin, după cum anunţaseră iniţial reprezentanţii UOC, ieri, după şedinţa premergătoare cazării, numărul celor „condamnaţi” la plata unei chirii mai mari pe la diferiţi particulari a sărit la... aproape 400!!! Aşadar, deşi iniţial Biroul de presă al instituţiei de învăţământ superior de stat anunţa că numărul solicitărilor pentru cazări era 1.416 pe 1.327 de locuri, de fapt, numărul cererilor depăşeşte 1.700, ceea ce înseamnă că aproximativ 400 de studenţi dau cu rest instituţiei. Defalcat, nu au fost luaţi în calcul cei 313 studenţi bursieri (184 locuri ocupate din anii anteriori, 80 în anul întâi, iar 49 studenţi sunt sub semnul întrebării pentru că încă n-au primit OK-ul Ministerului Educaţiei), studenţii Erasmus (40) şi locurile rezervate pentru cadrele didactice care predau în universitate (16). Numărul cazurilor speciale ajunge astfel la 369 de locuri ocupate deja în cămine. „Dintre cele 1.327 locuri disponibile în căminele universităţii pentru noul an, pentru studenţii români au rămas 967 de locuri, repartizate pe facultăţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al UOC, asist. univ. Daniel Citirigă. Reprezentanţii instituţiei motivează că situaţia era cunoscută printre studenţi şi, în fiecare an, locurile sunt ocupate mai întâi de studenţii bursieri, aşa că nu au mai anunţat şi diferenţa de 369 de locuri. În 27 septembrie, pe site-ul „Ovidius” (www.univ-ovidius.ro) se vor afişa listele cu studenţii care au dreptul să fie cazaţi, în ordinea priorităţilor, cu menţiunea „cazat” sau „în aşteptare”, în funcţie de numărul de locuri repartizate fiecărei facultăţi. Cazarea se va face în perioada 28 - 30 septembrie.

ALTERNATIVĂ Ca în fiecare an, vor fi şi studenţi care vor renunţa la locul din cămin şi vor prefera să împartă 250 de euro pe lună pentru un apartament închiriat pe parcursul anului universitar sau să dea 100 de euro pentru o cameră într-o vilă destinată închirierii. Mica publicitate a ziarelor locale, dar şi anunţurile online sunt deja pline cu asemenea anunţuri. De asemenea, unii studenţi au postat diferite anunţuri pe site-urile de socializare, în căutarea colegilor de apartament.