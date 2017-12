Harry Tavitian, în concert alături de Cserey Csaba

Cunoscutul şi apreciatul artist constănţean, Harry Tavitian, va concerta, în această seară, în cadrul Festivalului „La Dunăre”, care se desfăşoară la Budapesta, dar şi pe data de 22 august, la Sighişoara, la „Festivalul Proetnica”, alături de renumitul percuţionist sătmărean Cserey Csaba. Acesta va cînta la baterie şi percuţie, în timp ce Tavitian se va ocupa de pian, fluiere şi voce. Despre percuţionistul Cserey Csaba, Harry Tavitian nu are decît cuvinte de laudă: „Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simţ extraordinar al ritmului şi al…umorului. Nu în ultimul rînd, este o persoană deosebită, cu multă delicateţe şi bunătate”.

Harry Tavitian s-a născut la Constanţa, în anul 1952 şi a început să-şi arate aptitudinile muzicale de la o vîrstă fragedă. Artistul constănţean a susţinut concerte şi a participat la festivaluri importante în România, Rusia, Lituania, Franţa, Italia, Germania, Bulgaria, Portugalia, Republica Moldova, Iugoslavia, Polonia, Scoţia, Ungaria, Grecia, Turcia, Olanda, SUA, Armenia, Slovacia, Elveţia, Cehia, Austria, Slovenia.