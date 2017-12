HC Dobrogea Sud a cedat la Odorheiu Secuiesc

21:35:47 / 06 Aprilie 2017

Lot 2017-2018

Remaniere si reconstructie. Dintre strainii actuali trebuie pastrati doar Cutura, Crnoglavac (azi a avut o zi slaba, dar este foarte bun si foarte serios, zile slabe au avut si Vrankovic, Humet si chiar S Esteki :) si Nikolic (tanar si bun si el, plus ca face ambele faze). Cu tot regretul din lume, nu mai pot juca Branko, Rakcevic, Vujadinovic (slab de 2-3 sezoane, nu de ieri-de azi), iar Celica nici n-a avut ce cauta vreodata la Cta. A fost cel mai mare esec al transferurilor echipei constantene, fie HCM, fie HCDS. Dane am inteles ca oricum e semnat cu o echipa germana. Pe partea autohtonilor, Toma mai poate duce la cel mai inalt nivel, inclusiv european, pe langa el tinerii: Nistor/Subtirica (mai mult imi placea cand juca cel din urma, vezi ultimul sezon HCM in LN), Dani Vasile, poate Moisa, insa nu am apucats a ne dam seama daca poate ceva sau nu si poate Soare. Trebuie sa inteleaga si Buricea ca mai mult face rau echipei, pentru ca NU mai poate. Avem nevoie de 2 extreme stanga, de 2 interi stanga, Bologa nu va ajunde niciodata vreun Simicu sau Csepreghi, de inca un centru si de inca un portar. Si in primul si in primul rand, de antrenor!!! Musai strain. Unde gasim un Zoran Kurtes? Sau un Xavi Pascual?