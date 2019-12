HC Dobrogea Sud a scăpat victoria printre degete

22:47:12 / 04 Decembrie 2019

specialitatea casei

V-ati gandit mult sa incercati aeriana aia? Erati si la vreo +10 sa va permiteti una. Chiko zici ca juca cu Barcelona sau PSG cel putin, asa presiune pe el pe final, posibil sa fie si oboseala. Bai, nea Ciro, ce dracului faci cu 3 portari pe banca, iar interiii ii tii prin tribune sau dracului stie unde. Omar unde e? Ignat de ce pe banca, macar ii mai dadea minute de odihna in aparare lui Chikovani. Chiuffa, care poate veni in inter dreapta, de asemenea. pe banca De ce? De la +5 in min 50 sa termini egal, cand stelistii erau deja resemnati, Iacob ce mai obiecta (apropo, deloc nu i-a tacut gura, vociferand non-stop) ceva e putred rau, ori pariuri, ori blat, ori neputinta + prostie a antrenorului total lipsit de reactie.