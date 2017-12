HC Dobrogea Sud continuă lupta pentru semifinalele Ligii Naţionale

08:18:47 / 11 Aprilie 2017

DEFENSIVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Felicitari pentru victorie, multumim Cutura & Crnoglavac , dar faceti naiba ceva cu defensiva aia de COSMAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ne ingroapa apararea, ne baga in toate bolile, chiar nu mai avem aparatori centrali deloc, in afara de Branko, ceilalti: 0,0,0, se lasa niste culoare cat Casa Poporului, Pentagonul, ce vreti voi, daca erau mai abili si aveau si oameni de patrundere, iar o incasam la min +5. Inca o data, multumim Rudi, Cutura &Crnoglavac, Tomita. Foarte slab, nervos si facand in atmosfera de rahat, Buricea!! Slab de tot si Rackevic, asteptam revenirea lui Nikolic!! Bafta in meciul 3, CU ATENTIE SI CONCENTRARE, MAI PUTINE PASE LA INTERCEPTIE SI MAI MULTA ATENTIE LA CONTRAATACURI, SE POATE!!