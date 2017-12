HC Farul joacă meciul decisiv pentru locul 4

Aflată în grafic pentru îndeplinirea obiectivului stabilit de conducerea clubului pentru acest sezon, HC Farul Constanța susține duminică, de la ora 12.00, în deplasare, meciul decisiv pentru ocuparea locului 4 în Seria A a Diviziei A la handbal masculin, întâlnind echipa Poli Unistil Iași, în etapa a 22-a. Constănțenii au nevoie de un succes pentru a se menține în coasta celor de la HC Buzău 2012, formație care are un program infernal în ultimele etape, întâlnind echipele aflate în lupta pentru promovare. „Cu siguranță, este un meci decisiv pentru noi și mergem la Iași doar cu gândul la victorie, pentru că este o întâlnire pe care o putem câștiga. Pentru o echipă nou-înființată, locul 4 ar fi o performanță, mai ales că am plecat la drum cu jucători necunoscuți. În plus, ar fi și un semnal bun în perspectiva sezonului următor, în care ne-am propus să ne implicăm în lupta pentru promovare, ceea ce înseamnă clasarea în primele trei locuri”, a spus antrenorul Eden Hairi. Tehnicianul constănțean nu-l va putea folosi la Iași pe interul muntenegrean Bozidar Lekovic, căruia i-a recidivat accidentarea la mâna dreaptă.

Celelalte meciuri ale etapei - duminică, ora 11.00: CSU Târgoviște - CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina; ora 15.00: HC Buzău - CSU Suceava; miercuri, ora 12.30: CSM Bucureşti II - GSIP Moreni; ora 14.00: ACS Atletico Alexandria - HC Dobrogea Sud Constanţa; ora 15.00: Cimentul Bicaz - Ştiinţa Municipal Bacău. LPS Piatra Neamţ stă.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 60 de puncte din 20 jocuri (golaveraj: 856-451), 2. CSU Suceava 47p/19j (691-396), 3. Ştiinţa Municipal Bacău 47p/19j (655-417), 4. HC Buzău 40p/19j (557-465), 5. HC FARUL CONSTANŢA 37p/19j (570-476), 6. Poli Unistil Iaşi 36p/19j (550-440), 7. ACS Atletico Alexandria 27p/18j (493-518), 8. LPS Piatra Neamţ 18p/20j (396-553), 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 15p/20j (452-694), 10. CSU Târgovişte 12p/17j (421-649), 11. CSM Bucureşti II 5p/19j (311-366), 12. GSIP Moreni 0p/19j (456-751), 13. Cimentul Bicaz -2p/19j (372-594). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

