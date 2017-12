HC Farul, victorie la „masa verde“

Învingătoare duminica trecută, pe teren, în disputa cu CSM București, scor 29-18, în etapa a 21-a a Seriei A din Divizia A la handbal masculin, formația HC Farul Constanța a avut surpriza să afle că Federația Română de Handbal a modificat rezultatul, acordând grupării de pe litoral victoria la „masa verde”, scor 10-0. „Federația s-a autosesizat pentru că oaspeții au folosit un jucător care nu împlinise încă vârsta de 16 ani, lucru interzis de regulament, însă noi nu am scris nimic în raport. Se mai practică acest lucru la cluburile mici, pentru a evita înfrângerile la scor, chiar dacă primesc un punct de penalizare”, a spus antrenorul Eden Hairi. Modificarea nu afectează echipa constănțeană, care luptă în continuare pentru locul 4, iar partida din etapa a 22-a, cu Poli Unistil Iași, programată la 17 aprilie, în deplasare, este una decisivă. „Am profitat de această pauză competițională și le-am dat băieților trei zile libere, după care am revenit la antrenamente. Începând de vineri ne pregătim și pe plajă, pentru că ne ajută și vremea. Nu avem vreun amical, pentru că nu am găsit adversar, dar, dacă vom primi vreo propunere, suntem interesați”, a adăugat Hairi.

DOUĂ AMICALE PENTRU HC DOBROGEA SUD

Și liderul Seriei A, HC Dobrogea Sud Constanța, a profitat de această pauză, începând ultima etapă a pregătirii pentru Final-Four-ul Cupei României, care va avea loc la 15 și 16 aprilie, la Brăila. Antrenorul Djordje Cirkovic nu-i are însă la dispoziție pe portarul Dani Vasile și pe interul Alexandru Bologa, ambii convocați la reprezentativa națională de tineret a României, dar și pe centrul Dalibor Cutura, plecat la naționala Serbiei, unde este team-manager. „Pauza aceasta este și bună, și rea. Ne putem pregăti, dar ne vor lipsi meciurile oficiale. Am programat totuși două partide de verificare, ambele cu Știința Bacău, vineri, 8 aprilie, de la ora 17.00, și sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanța. În plus, la 17 aprilie ar fi trebuit să jucăm în campionat la Alexandria, dar vom amâna jocul cu trei zile”, a explicat președintele grupării de pe litoral, Ionuț Rudi Stănescu. Constănțenii vor afla adversarul din semifinalele Cupei României la 11 aprilie, când este programată tragerea la sorți. „Cu oricare dintre cele trei echipe va fi dificil. CSM București vrea trofeul, Steaua București la fel, în timp ce pentru Dunărea Călărași este ultima șansă de a salva un sezon sub așteptări”, a completat Stănescu.

