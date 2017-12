HCM a pierdut al patrulea meci în acest sezon

Pentru prima oară în ultimul deceniu, Handbal Club Municipal Constanța pierde patru partide dintr-un total de 13 disputate în Liga Națională de handbal masculin. Afectați de problemele financiare, de un lot în care nu mai există același echilibru pe posturi și, uneori, și de probleme de arbitraj, campionii României din ultimii șase ani nu mai reușesc să aibă aceeași constanță în evoluții de la o etapă la alta. Marți seară, în Sala Sporturilor din Constanța, în partida cu Dinamo București, restanță din etapa a 13-a a sezonului regulat, constănțenii au încercat să obțină un succes care i-ar fi propulsat la un singur punct în spatele liderului HC Odorhei. Și nu au fost departe de acest lucru, în fața unei formații bucureștene care nu a arătat că este superioară cu ceva, ci doar a avut un portar într-o zi mai bună. Cele două echipe s-au succedat la conducere în primele 30 de minute. După 8-6 pentru Dinamo - în min. 19, HCM a întors rezultatul în min. 26, prin Toma, 10-9, pentru ca Humet să asigure avantajul după primele 30 de minute, 13-12 pentru HCM. Cu Ibrahima Diaw în mare formă în actul secund, senegalezul adus de la PSG Handball reușind șapte goluri în această parte a întâlnirii, Dinamo a preluat din nou conducerea în min. 36, scor 16-15. Stavrositu a restabilit egalitatea la 17-17, apoi la 20-20, în min. 46, iar Rakcevic și Vujadinovic au adus HCM-ul în avantaj pe tabela de marcaj, 22-21. Prospețimea din ultimele cinci minute a făcut însă diferența, Dinamo desprinzându-se de la 25-25 la 27-25. Stavrositu - de la 7 m, Cutura și din nou Stavrositu nu l-au putut învinge pe Irimuș, iar echipa pregătită de Ion Mocanu s-a impus la Constanța după foarte mulți ani.

„Au jucat mai pragmatic. Noi am avut situații de unu la unu, dar le-am ratat. Portarul lor a fost în zi mai bună decât al nostru. Problemele din acest an își pun amprenta asupra evoluției noastre, pentru că nici pregătirea din vară nu s-a putut face așa cum ar fi trebuit. În plus, pe bancă avem mulți copii pe care nu îi poți băga când este un meci echilibrat până la final. Sper ca în vacanța de iarnă să se schimbe ceva”, a declarat George Buricea. La meciul cu Dinamo a asistat după mult timp și președintele clubului, Nicușor Constantinescu. „Ne pare rău că nu i-am putut oferi o victorie, ne-am fi dorit acest lucru”, a mai spus Buricea.

TOMA ȘI STĂNESCU AU FOST SUSPENDAȚI

Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal a anunțat, ieri, sancțiunile după incidentele din meciul HCM Constanța - Dunărea Călărași, din etapa a 14-a a Ligii Naționale. Astfel, Laurențiu Toma a fost suspendat trei etape și penalizat cu 800 lei, Ionuț Stănescu a fost suspendat pentru următoarele două partide și amendat cu 500 lei, iar Pavlo Gurkovsky (Dunărea Călărași) a primit o etapă de suspendare și o penalizare de 300 de lei.