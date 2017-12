HCM a sărbătorit câştigarea celui de-al şaptelea titlu de campioană

Handbal Club Municipal Constanţa este garnisită în acest moment cu handbalişti care au în componenţă foarte multe titluri naţionale. Buricea este lider cu opt titluri (şapte cu HCM Constanţa şi unul cu Steaua Bucureşti), Stănescu, Popescu, Toma au devenit pentru a şaptea oară campioni (de fiecare dată cu HCM Constanţa), iar topul este continuat de Adzic şi Stavrositu - câte şase titluri, Csepreghi, Sadoveac şi Sabou (câte patru titluri, toate cu HCM), iar lista poate continua cu ceilalţi componenţi ai lotului pentru care transferul la HCM le-a adus automat şi împlinirea unui vis. Ultimii doi jucători deveniţi, în premieră, campioni naţionali sunt Valentin Ghionea şi Alexandru Şimicu.

„Sunt încă euforic. Când m-am trezit dimineaţă cu medalia la gât, m-am simţit împlinit. Acesta a fost visul meu când am semnat cu HCM Constanţa şi mă bucur că s-a împlinit. A fost un sezon greu, jucat pe două fronturi, cu deplasări lungi, cu multe meciuri şi este cu atât mai frumos că am câştigat. Este munca noastră la mijloc şi nimeni nu poate spune că am câştigat uşor sezonul. Pentru viitor îmi doresc să fim şi mai buni, mai ales în cupele europene”, a declarat interul stânga Alexandru Şimicu. Deşi a evoluat la cluburi de tradiţie din ţară şi străinătate, Minaur Baia Mare, Dinamo sau Pick Szeged, Vali Ghionea nu şi-a putut împlini visul decât la Constanţa. „Acest titlu înseamnă un nou început pentru mine. Este bine că am spart gheaţa şi de acum încolo sper să urmeze cât mai multe, să ajung la numărul de titluri pe care îl are HCM-ul. Mă bucur că am obţinut o medalie care îmi lipsea, iar acum sper să câştigăm şi Cupa României”, a mărturisit Ghionea. Extrema HCM-ului a mai declarat că din sezonul viitor nu va mai evolua la Constanţa: „Am semnat un contract pe două sezoane cu Wisla Plock. Au fost discuţii cu mai multe echipe, dar la Plock m-a atras seriozitatea clubului şi sunt convins că voi primi aprecierile cuvenite”.

AU SĂRBĂTORIT LA “COLONADELOR”. Restaurantul “Terasa Colonadelor” a fost şi miercuri seară gazda campionilor de la HCM Constanţa care au sărbătorit cucerirea celui de-al şaptelea titlu de campioană din istoria clubului. Însoţiţi de soţii sau, după caz, de prietene, handbaliştii constănţeni au petrecut până după miezul nopţii. Alături de aceştia s-au aflat şi antrenorii, membrii conducerii administrative şi nu în ultimul rând suporterii, cei care i-au urmat pe parcursul sezonului prin toată Europa.

„Sperăm să rămânem în aceeaşi formulă şi în sezonul următor, dar să ne mai întărim şi cu alţi jucători pentru a fi mai puternici în Europa”, îşi doreşte portarul Mihai Popescu. „Echipa este competitivă şi ne dorim rezultate bune în continuare. Urmează Cupa României şi vrem să realizăm eventul”, a declarat antrenorul Constantin Ştefan.