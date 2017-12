HCM a transferat un câştigător al Ligii Campionilor

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri, la restaurantul “Reyna”, Handbal Club Municipal Constanţa şi-a prezentat noile achiziţii pentru sezonul 2014-2015, în care va avea ca obiectiv câştigarea unui nou titlu de campioană, al zecelea din istoria clubului, dar şi a unei noi Supercupe şi Cupe a României. De asemenea, un alt obiectiv important va fi parcurgerea unui drum cât mai lung în Cupele Europene. Alături de directorul executiv Nurhan Ali, de antrenorul principal Zvonko Sundovski şi de Marius Puşcaşi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa, au fost prezenţi muntenegreanul Mladen Rakcevic, croaţii Goran Bogunovic şi Nikola Kedzo, precum şi băimăreanul Florin George Baican. A lipsit doar Javier Humet, acesta fiind învoit până duminică, pentru a participa, în Spania, la nunta surorii sale. Sub comanda antrenorilor Zvonko Sundovski, Alexandru Buligan şi Marko Isakovic, toţi ceilalţi componenţi ai lotului au efectuat vineri seară, la Sala Sporturilor, primul antrenament din acestă vară.

TRANSFER DE LA CAMPIOANA EUROPEI! HCM Constanţa a reuşit în această vară să aducă un jucător de la campioana Europei la handbal masculin. Este vorba despre Goran Bogunovic, un inter stânga în vârstă de 25 de ani, 1,98 m şi 104 kg, care a evoluat în ultimul sezon la noua câştigătoare a Ligii Campionilor, SG Flensburg-Handewitt. În carieră a mai trecut pe la Cimos Koper şi Croaţia Zagreb. „Am ales HCM Constanţa pentru că este cel mai bun club din România. Am avut oferte şi din Elveţia şi Germania, dar mi-am dorit o nouă provocare. Am mai fost în lotul Croaţiei, iar HCM mă poate ajuta să ajung din nou la prima reprezentativă”, a precizat Bogunovic.

Constănţenii şi-au dublat şi postul de inter dreapta. După readucerea lui Javier Humet, a fost transferat şi croatul Nikola Kedzo. Acesta are 26 de ani, 2,04 m şi 109 kg şi vine de la Metalurg Skopje (echipă eliminată sezonul trecut de THW Kiel în sferturile de finală ale LC!). „HCM este unul dintre cele mai mari cluburi din Balcani şi cred că este o şansă pentru mine să progresez în carieră“, şi-a motivat decizia interul dreapta croat.

Fost adversar al HCM-ului pe vremea când evolua la Metalurg Skopje, Mladen Rakcevic s-a declarat încântat de şansa de a evolua la campioana României. „HCM este un club mare, cu rezultate deosebite în Europa, în special anul trecut. Îmi doresc să ajut cât mai mult echipa pentru a obţine rezultate foarte bune şi în noul sezon”, a mărturisit pivotul muntenegrean adus de la AEK Atena.

Ca şi în ultimii ani, conducerea a mizat şi pe jucătorii români de perspectivă, aducându-l la echipă pe Florin Baican (22 de ani, pivot, fost internaţional de tineret). „Este o motivaţie pentru mine să nu dezamăgesc. În plus, Constanţa poate fi o rampă de lansare şi pentru prima reprezentativă”, spus noul pivot al HCM-ului. În plus, contractele jucătorilor Branislav Angelovski şi Dalibor Cutura au fost prelungite cu încă un an. HCM Constanţa s-a despărţit în această vară de Alexandru Csepreghi (plecat la Creteil, Franţa), Bogdan Criciotoiu (transferat în prima ligă germană), Novanc (în discuţii la CSM Bucureşti) şi Şoldănescu (plecat la CSU Suceava).