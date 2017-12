HCM a urcat pe locul secund

07:28:29 / 20 Martie 2015

NU E POSIBIL ASA CEVA

Nu am fost la sala pentru ca n-am ce sa vad, dar sa nu dai goluri 15 min sau ceva de genul.......e tragic! O echipa de 2 lei ca Dedeman Bacau iti da 5 goluri si tu nici unul din cate am auzit! sa ai 5 avans si sa te faci de ras?? Sa stai pe teren cu gandul ca APARA STANESCU? Ce sa mai zic? nu mai e nimic de zis! Si am mai auzit ca Humet a ratat rau rau si tragea numa el, e posibil asa ceva? sa ne ingropi? sa pierdem aproape meciul pe mana ta? ma uitam la pozele detinutilor si m-a bufnit rasul dar si plansul in acelasi timp! "HUMET, WHY ALWAYS ME?" Pe bune ma pe bune?? Why always me ce? de ce doar eu ratez sau la ce v-ati referit? aaaaaa atunci inteleg, credeam ca va referiti ca doar el da goluri! habar nu aveti de handbal mai dragilor! Dar, degeaba ma agit! tot MICI DE TOT ramaneti