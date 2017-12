HCM, calificare de senzaţie în sferturile de finală ale Cupei Cupelor

Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit, ieri, la Sala Sporturilor, să obţină o splendidă calificare în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, după ce a învins campioana Slovaciei, Tatran Preşov, cu 31-20 (16-11). După eşecul din prima manşă de la Preşov, scor 25-33, puţini erau cei care mai sperau cu adevărat în calificarea echipei de la ţărmul mării. Aniversarea celui de-al 60-lea meci în cupele europene a fost una deosebită pentru HCM, formaţia noastră reuşind a 30-a victorie europeană şi, ceea ce este mai important, o spectaculoasă calificare între cele mai bune opt echipe ale celei de-a doua competiţii europene ca importanţă. Declaraţiile optimiste ale conducerii administrative şi ale jucătorilor constănţeni înaintea partidei retur au fost susţinute de jocul exemplar făcut de handbaliştii Municipalului. Încurajaţi pe toată durata celor 60 de minute de suporterii care au luat cu asalt tribunele Sălii Sporturilor, jucătorii HCM-ului au reuşit, într-o atmosferă incendiară, să răstoarne rezultatul din tur. HCM-ul a făcut cel mai bun joc al ei în cel mai important moment, recuperînd incredibil o diferenţă de opt goluri ce ar demoraliza orice formaţie. Începutul partidei a fost echilibrat, Tatran anihilînd printr-o apărare fermă, elanul formaţiei constănţene. La acest lucru a contribuit din plin şi portarul Krupa (17 intervenţii decisive pe durata întregiului meci). Prima diferenţă de trei goluri, 11-8, s-a consemnat de abia în min. 20, Adzic dînd semnalul revenirii. Au urmat însă, în interval de două minute, două eliminări temporare pentru HCM, astfel că slovacii s-au apropiat din nou la un gol, 11-10. Finalul primei reprize a aparţinut în totalitate, ajungîndu-se de la 13-11, în min. 28, la 16-11, în min. 30. Diferenţa de cinci goluri luată la pauză a dat şi mai multă încredere echipei noastre. Încercările slovacilor de a reveni pe tabelă în primele zece minute ale părţii secunde, au fost stopate de fiecare dată, şi HCM s-a desprins la şase goluri, 20-14, în min. 40. Deşi în interval de un singur minut, Băiceanu şi Buricea, de la HCM, respectiv Dudas, de la Tatran, au fost eliminaţi temporar, oaspeţii nu au reuşit să profite de omul în plus. Au urmat 12 minute esenţiale în desemnarea echipei calificate, perioadă în care HCM a punctat de şapte ori, în timp ce Tatran nu a înscris niciun gol! În min. 49, Adzic şi Urban au fost eliminaţi definitiv, după un contact dur. Cu Popescu în zi de graţie (13 intervenţii salvatoare) şi cu atacuri finalizate cu gol, HCM-ul s-a desprins pînă la 27-15, în min. 53. Nici eliminarea definitivă a lui Băiceanu din min. 57, nu a mai schimbat nimic în privinţa calificării, HCM închizînd tabela la 31-20. O calificare obţinută meritat de formaţia noastră, care va lupta, în continuare, pentru obiectivul stabilit, calificarea cel puţin în semifinalele competiţiei. Înaintea meciului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria handbalistului Marian Cozma. Au marcat - HCM: Toma, Adzic şi Sadoveac - cîte 6 goluri, Csepreghi 4g, Schuch, Nicolae, Sabou şi Buricea - cîte 2g, Băiceanu 1g; Tatran: Funak 8g, Mazar 4g, Hunady 3g, Urban şi Pekar - cîte 2g, Radcenko 1g.

Constănţenii au crezut în calificare

Alexandr Adzic: „De la Barcelona, toată lumea ştie cum se joacă la Constanţa şi oricărei echipe din Europa i-ar fi greu să evolueze aici. Mulţumim publicului, el este nu cît unul ci cît doi jucători în plus pentru noi. Cele două înfrîngeri dinainte s-au datorat şi unei stări de oboseală ce s-a acumulat după lungile deplasări. S-a adunat şi presiune şi lumea trebuie să înţeleagă că suntem oameni, nu maşini“.

George Buricea: „Nu ştiu dacă a fost miracol, dar ne-am dorit extrem de mult victoria. Am făcut un meci prost în tur, dar ne-au dus la un asemenea meci şi arbitrii, care ştiţi cum au fluierat. Noi am intrat în panică şi am jucat foarte slab atunci. Ne-am dat seama de ce am făcut şi am zis că astăzi va fi totul sau nimic. Vrem să-i dedicăm victoria prietenului nostru Marian Cozma. Am spus că trebuie să jucăm şi pentru el, să vadă toată lumea că avem ambiţie şi nu numai cei de la Veszprem îi pot dedica o victorie. Avem ca obiectiv semifinala, dar vom face totul pentru a ajunge şi în finală“.

Eden Hairi, antrenor secund HCM: „O calificare senzaţională. Felicit jucătorii, ei sînt principalii artizani ai victoriei. Au jucat cu dăruire. Era normal să fie un meci tensionat, s-a jucat un handbal bărbătesc. Arbitrajul a fost o manieră bună, deşi au fost multe eliminări. Echipa a făcut un meci excepţional iar astfel de meciuri se fac doar cu oameni excepţionali“.

Zoran Kurtes, antrenor principal HCM: „Foarte bun meci, echipa mea a jucat foarte, foarte bine. Am avut o defensivă bună, am început meciul foarte nervoşi, dar în partea a doua am făcut un joc foarte bun. Am avut un public extraordinar, este o mare şansă pentru noi să jucăm în faţa unor asemenea spectatori. Adzic a făcut un joc foarte bun, a oferit numeroase posibilităţi coechipierilor şi apoi Popescu ne-a oferit şansa de a ne desprinde decisiv“.

Rastislav Trtík, antrenor Tatran Preşov: „Felicit HCM, a fost cel mai tare adversar pentru mine. Noi am avut mai mulţi jucători accidentaţi şi de aceea nu am putut evolua la fel ca la Preşov. În plus, Pekar, Mazar şi Dudas au jucat şi accidentaţi. Nu am nimic de reproşat jucătorilor mei“, a precizat Trtik.

Nurhan Ali, director executiv HCM: „Îmi scot pălăria în faţa jucătorilor şi a acestui public minunat, le mulţumesc foarte mult. Sînt deosebit de bucuros că am reuşit calificarea, asta este adevărata faţă a echipei. Am reuşit să ţin promisiunea făcută lui Petre Cozma, de a dedica victoria lui Marian Cozma. Sînt foarte bucuros că ne-am calificat din nou în sferturile de finală“.

Nicuşor Constantinescu, preşedinte HCM: „Numai dacă nu speri şi nu te zbaţi pentru victorie, nu reuşeşti. Este o victorie importantă. HCM s-a mai calificat în sferturile de finală ale Cupei Cupelor. La Preşov, din păcate, eu am fost nemulţumit pentru că în loc să pierdem la trei-patru goluri, am pierdut din neatenţie şi cu un arbitraj ostil, la opt goluri. Cea mai mare victorie este că publicul constănţean a umplut Sala Sporturilor ca pe vremuri, atunci cînd învingeam Barcelona. Este important că spectatorii au revenit cu sufletul şi cu inima alături de HCM. Publicul a fost al optulea jucător ce a ţinut în permanenţă steagul sus şi credinţa în victorie“.

HCM află marţi adversara din sferturi

În Cupa Challenge la handbal masculin, toate cele trei echipe româneşti prezente în competiţie s-au calificat în sferturile de finală după următoarele rezultate: Ştiinţa Bacău - PAOK Salonic (Grecia) 29-31 (în tur: 31-28); CSU Suceava - Liberty S. Bernardo (Portugalia) 34-29 şi 28-27 (ambele partide s-au disputat la Suceava); UCM Reşiţa - MRK Vardar Skopje (Macedonia) 32-26 (în tur: 31-20).

În sferturile de finală ale Cupei Cupelor s-au mai calificat: HSG Nordhorn (Germania): 34-21 şi 38-31 cu Haukar (Islanda); HC Bosna Sarajevo (Bonia-Herţegovina): 33-23 şi 31-31 cu HC “Kaustik“ Volgograd (Rusia); HC Metalurg (Macedonia): 27-18 şi 21-27 cu Paris Handball (Franţa); Pevafersa Valladolid (Spania): 33-27 şi 41-24 cu Steaua Bucureşti; Pick Szeged (Ungaria): 28-19 şi 29-33 cu Dunaferr (Ungaria): Kadetten Handball (Elveţia): 34-28 şi 32-31 cu Hammarby (Suedia) şi ZMC Amicitia Zürich (Elveţia): 33-32 şi 30-30 cu KIF Kolding Elite A/S (Danemarca). Tragerea la sorţi a sferturilor de finală va avea loc marţi, la Viena.