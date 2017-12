HCM Constanța țintește primele puncte în Grupa B

13:58:00 / 15 Februarie 2015

enescu &adzic, LASATI-NE, LASATI-NE!!

Dam noi suporterii bani, numai sa nu-i mai vedem pe bila si adzic in teren, in lot, in sala!!! Nu am inteles de ce a fost introdus adzic azi? In afara de eliminari si 0 recuperari la mingile parate de Rudi ajunse la adversar, ce a facut? e cu 5 viteze in urma rusilor si rusii sunt rgeoi!!! iar despre catastrofa enescu cuvintele sunt de prisos, 0 e mult pentru el. Altfel, echipa a stat doar in Cutura si Humet si ici pe colo in pivoti. Slabe extremele azi din pacate...de ce nu a fost tinut VujadinoviC si-n atatc ???? Respect Cutura, respect maxim, insa se trage prea tare de el!!! De ce nu sunt lasati si copiii aia sa joace pe inter stanga, luam bataie dar macar capata incredere, jocuri in picioare la nivel inalt, asa cu enescu..pierdere de VREME, bataie de joc la adresa suporterilor. in repriza a doua dupa ce am condus la 5 g si am inceput sa incasam cu nemiluita, de ce nu a fost bagat Pope???