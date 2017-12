HCM Constanţa a cîştigat, cu 29-26, euroduelul cu UCM Reşiţa

Meciul orgoliilor în handbalul românesc a fost tranşat de echipa mai experimentată şi mai valoroasă! Sîmbătă, la Sala Sporturilor, campioana şi cîştigătoarea Cupei României, Handbal Club Municipal Constanţa, a cîştigat, cu 29-26, derby-ul cu UCM Reşiţa, deschizînd drumul spre un nou titlu naţional. ”A fost un meci nebun, dramatic, pentru că am jucat împotriva fostului nostru antrenor. Am avut un sentiment ciudat, dar sîntem profesionişti, fiecare îşi cîştigă banii acolo unde este. Domnul Omer ne cunoaşte bine, dar nu chiar atît de bine. Am schimbat ceva în evoluţia noastră şi am făcut-o cu brio”, a caracterizat partida conducătorul de joc al HCM-ului, Marius Stavrositu.

Adzic, mutarea surpriză

Şi poate că schimbarea esenţială cu care Lucian Râşniţă a reuşit să-şi surprindă omologul constănţean a fost titularizarea pe postul de inter dreapta a veteranului sîrb Alexandar Adzic. A fost un risc, în condiţiile în care tehnicianul Municipalului a renunţat la ambii interi dreapta, Nikolai Kovalenko şi ultimul transferat, macedoneanul Mihail Petrovski. Adzic nu a dezamăgit, a început mai greu şi cu destule greşeli, însă a devenit principala gură de foc a constănţenilor, înscriind şase goluri (de pe inter dreapta, stînga, centru şi chiar extremă!) ”Toată echipa a jucat bine. Am mai şi greşit cîte ceva acolo, mai ales că lipsa antrenamentelor comune, inclusiv cu băieţii de la lot, s-a cunoscut. De la meci la meci vom juca mai bine”, a declarat Adzic în limba română, comentînd pitoresc duelul cu antrenorul care l-a adus în România, Aihan Omer, şi cei trei conaţionali din formaţia reşiţeană: ”Nu a fost nimic personal. Nu e important unde jucăm fiecare, ci să cîştigăm. La meci ne batem, ne rupem cît se poate pentru victorie, apoi sîntem fericiţi, facem mana-mana, pup şi gata!”

Diferenţa s-a făcut în ultimele două minute

”Eram sigur şi înaintea meciului că diferenţa o va face plusul de experienţă al Constanţei. De asemenea, a contat avantajul omului în plus din finalul jocului”, a comentat la conferinţa de presă antrenorul oaspeţilor Aihan Omer, care şi-a lăudat jucătorii pentru dăruirea şi mentalitatea de învingător dovedită în teren. ”A fost un meci extraordinar, cu multe răsturnări de situaţii. Experienţa celui din poartă (n.r. Ionuţ Stănescu), jucătorul în plus şi forţa publicului au contat mult pentru victorie”, a nuanţat Eden Hairi, secund şi în perioada cînd Omer antrena cu succes pe HCM Constanţa. Cu adevărat, echilibrul s-a menţinut 58 de minute. A fost 14-14 la pauză, cele două formaţii reuşind desprinderea la mai mult de un gol foarte rar. HCM avea la intrarea în ultimele zece minute un avans de două goluri, însă apărarea incomodă şi dură a bănăţenilor, greşelile comise în atac de handbaliştii constănţeni, plus arbitrajul mult sub nivel (şi generator de haos) au ţinut publicul în tensiune. Pe fondul eliminării internaţionalului Florin Ciubotariu pentru o intrare urîtă la Toma (taxată doar cu eliminare de două minute), campionii au reuşit să pună punct disputei cu două goluri consecutive, marcate de Stavrositu şi acelaşi Toma. ”Ştiam că va fi o partidă foarte grea, cu orgolii mari. Un meci între Constanţa şi Reşiţa nu poate fi decît unul tare. Ne bucurăm că am cîştigat şi ne continuăm drumul spre un nou titlu”, a conchis George Buricea. În etapa viitoare, HCM Constanţa continuă ”seria... foştilor antrenori”, episodul Ion Crăciun, campioana avînd o deplasare dificilă, miercuri, la CSM Medgidia.

Au evoluat echipele - HCM Constanţa (antrenor Lucian Râşniţă): Popescu (5 intervenţii salvatoare), Stănescu (12) - Toma 3 goluri, Adzic 6g, Stavrositu 4g, Dragicevic 6g, Muraru 1g, Buricea 3g, Kazic, Şoldănescu 2g, Săulescu, Giotoiu, Kajganic 3g, Timofte 1g; UCM Reşiţa (antrenor Aihan Omer): Ionescu (10), Antonaru (3), Macri (2) - Pasic 5g (1x7m), Tucanu 2g, Rohozneanu 4g, Irimescu 8g (1x7m), Butulija 4g, Ciubotariu 1g, Pîrvan 1g, Popescu 1g, Kovacevic, Vaidasigan. Cartonaş roşu: Pasic (min. 42, injurii). Au arbitrat: Ionuţ Marta şi Ştefan Hendrea (ambii din Baia Mare).

Celelalte rezultate ale rudei inaugurale din retur: Bucovina Suceava - CSM Medgidia 37-33; Poli Iaşi - Pandurii Tg.Jiu 24-37; Universitatea Cluj - HCM Braşov 23-28; Minaur Baia Mare - Uztel Ploieşti 42-33; HCM Bistriţa - Poli Timişoara 21-24. Partida Dinamo - Steaua nu s-a disputat, din cauza incidentelor dintre suporterii celor două formaţii.

Clasament

1. HCM Constanţa 14 12 1 1 415-344 25

2. Steaua Bucureşti 13 11 0 2 440-376 22

3. Dinamo Bucureşti 13 10 1 2 447-368 21

4. Uztel Ploieşti 14 8 1 5 398-388 17

5. UCM Reşiţa 14 6 4 4 442-410 16

6. Bucovina Suceava 14 7 1 6 409-439 15

7. Poli Timişoara 14 6 2 6 388-380 14

8. Minaur Baia Mare 14 7 0 7 437-426 14

9. Pandurii Tg. Jiu 14 6 1 7 407-400 13

10. CSM Medgidia 14 6 1 7 442-440 13

11. HCM Bistriţa 14 5 0 9 356-386 10

12. HCM Braşov 14 4 1 9 358-377 9

13. U. Agronomia Cluj 14 2 1 11 333-417 5

14. Poli Iaşi 14 0 0 14 353-470 0