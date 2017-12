HCM Constanţa a făcut pasul decisiv către primăvara europeană

Euroduelul românesc din optimile de finală ale Cupei Cupelor, HC Municipal Constanţa - Dinamo, presupus echilibrat, a adus pe teren o singură echipă. Motivată, ambiţioasă, sigură, valoroasă: Handbal Club Municipal Constanţa. Un joc entuziast, în viteză, cu apărare ermetică, atac deopotrivă inventiv şi eficient, care le-a răpit dinamoviştilor orice iniţiativă de răspuns. Şi diferenţa s-a făcut rapid, crescînd pe minut ce trecea. Marius Stavrositu a arătat din start ambiţia şi pofta de joc a echipei constănţene şi mai ales dorinţa de a demonstra încă o dată cine dictează ritmul... cine este echipa de bătut în handbalul românesc. Iar surpriza pregătită de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi, interul stînga Ognjen Kajganic (vechiul prieten... înger şi demon pentru parcursul european al Municipalului constănţean, în precedentele două partide jucate în Sala Sporturilor, cu Vardar Skopje şi Sporting Lisabona), legitimat pe ultima sută de metri, a ieşit rapid la rampă, hărţuind defensiva şubredă a dinamoviştilor prin aruncări de la nouă metri, depăşiri sau angajări inspirate către Timofte sau Dragicevic. Plusul a fost însă echipa, coordonată perfect de un număr unu, Ionuţ Rudi Stănescu, în zi excepţională. Partida s-a terminat, se poate spune, înainte de a începe, HCM Constanţa conducînd cu 3-0 (min. 7), 7-1 (min. 10), 11-3 (min. 20) şi 16-7 la pauză.

60 de minute de handbal total

Iar ritmul debordant a continuat şi după odihnă, constănţenii păstrînd-şi concentrarea intactă toată partida, diversificînd atacurile şi finalizînd de pe orice post, indiferent că marcatorul s-a numit Timofte, Dragicevic, Stavrositu, Kazic sau Buricea. Iar Dinamo a părut ameţită, mai lipsită de soluţii şi vlagă ca oricînd, fiecare gol părînd pumnul decisiv care-i trimite la podea. În ciuda zbaterilor antrenorului Constantin Ştefan, care îşi vărsa neputinţa propriilor jucători către arbitrii macedoneni Nacevski - Nikolovski (în min. 49 intrînd în teren şi primind cartonaş galben) sau ale veteranului Bibirig, care nu a reuşit să se bată de unul singur cu echipa din faţa sa, deşi este singurul care măcar a încercat. A fost precum o execuţie. Resemnare pentru Dinamo şi capul în pămînt la ieşirea de pe terenul înterzis! Celebrare pentru campioni, la o nouă demonstraţie de handbal-spectacol. Şi publicul, din nou fantastic, salută primăvara europeană, ce zîmbeşte celor buni! Returul se joacă duminică, 10 decembrie, la Buzău. Pentru statistică, deoarece la 31-20 în favoarea lui Handbal Club Municipal Constanţa, sîntem cu un pas şi jumătate în sferturile de finală ale Cupei Cupelor! În căutarea visului european...

Au evoluat echipele - HCM (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu (21 intervenţii salvatoare), Popescu - Timofte 6 goluri, Stavrositu 5g, Smigic 5g (3x7m), Dragicevic 4g, Buricea 3g, Kajganic 3g, Kazic 3g, Toma 2g, Şoldănescu, Kovalenko, Săulescu, Adzic; Dinamo (antrenor Constantin Ştefan): Dragomir (7), Bîrză (4) - Ghionea 5g (1x7m), Bibirig 4g, Popov 3g, Purcărea 2g, Dimache 2g, Mindra 1g, Dukic 1g, Savic 1g, Filip 1g.

În celelalte partide din turul optimilor de finală ale Cupei Cupelor s-au înregistrat următoarele rezultate: HSV Hamburg - Wisla Plock 39-26; Vardar Skopje - Panellinios Atena 28-19; SKIF Krasnodar - RK Zagreb 22-25; Bosna Sarajevo - Haslum HK 40-28. Meciurile Silkeborg - Kadetten Schaffhausen şi Portovik Yuzhny - Waker Thun s-au disputat după încheierea ediţiei. Dubla Ademar Leon - Sandefjord va avea loc la sfîrşitul săptămînii în Spania, cînd sînt programate şi celelalte meciuri retur.

Constănţeni fericiţi... dar cu picioarele pe pămînt

Lucian Râşniţă: "Constanţa a făcut un meci bun. Am reuşit să facem o apărare care să ne ajute să putem pleca pe contraatac şi faza a doua. Am avut un plus de gîndire tactică în sistem. Cred că această calificare se joacă încă. Ştiu că am luat o opţiune şi vom juca în retur pentru a ne asigura calificarea".

Constantin Ştefan: "Felicit HCM Constanţa pentru această victorie. Au făcut un meci reuşit, în timp ce noi nu ne-am ridicat la nivelul lor. Am pierdut la o diferenţă care nu poate fi remontabilă în retur".

George Buricea: "Le-am dovedit că sîntem cea mai bună echipă din România. Au dat patru goluri în 23 de minute. Nu au avut forţă în atac, apărarea noastră a mers foarte bine, Rudi la fel şi rezultatul spune totul. Calificarea o putem pierde doar dacă ne apucam mîine de handbal".

Ionuţ Rudi Stănescu: "N-am cedat nicio secundă şi am reuşit să cîştigăm la o diferenţă foarte mare, la care nu ne aşteptam. Trebuie să fim atenţi în returul de la Buzău, ştim prea bine că sîntem o echipă care poate juca şi foarte bine, dar şi mai puţin".

Mihai Timofte: "Am cîştigat la o diferenţă nemaivăzută într-un meci cu Dinamo din ultimii ani. Felicit toată echipa, am jucat extraordinar. Am făcut un pas important pentru calificare, dar în handbal s-au văzut multe. Vom juca la Buzău cu aceeaşi determinare".

Marius Stavrositu: "Eram convinşi că vom cîştiga, chiar dacă diferenţa este mai mare decît credeam. Mai avem o repriză la Buzău, în care se pot întîmpla multe, doar sîntem păţiţi în Liga Campionilor. Publicul constănţean a fost de şase stele".

Lascăr Pană (director tehnic Dinamo): "A jucat o singură echipă, Constanţa. Dinamo a făcut figuraţie, lucru nepermis la o echipă cu pretenţiile şi lotul format. Au greşit. Calificarea s-a jucat... Cu oameni care nu sînt inteligenţi, nu poţi face treabă".

Nicuşor Constantinescu (preşedinte HCM Constanţa): "Diferenţa a fost evidentă! Mă bucur că ambiţia şi dăruirea băieţilor a fost pe măsura aşteptărilor mele şi ale constănţenilor. Diferenţa au făcut-o experienţa din Liga Campionilor, unde se joacă cel mai bun handbal mondial, decepţia jucătorilor de a nu-şi fi îndeplinit obiectivul, calificarea în optimile Ligii şi dorinţa de a egala măcar performanţa de anul trecut, semifinala Cupei Cupelor. Băieţii mi-au spus în vestiar că vor să ajungă anul acesta în finală... Calificarea însă nu este pe deplin hotărîtă, dar dacă vom juca aşa cum am făcut-o astăzi (n.r. - ieri), vom cîştiga şi la Buzău".