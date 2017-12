HCM, debut cu dreptul în acest an

Handbal Club Municipal Cosntanța a obținut, aseară, la Sala Sporturilor, în etapa a 16-a a Ligii Naționale de handbal masculin, prima victorie într-un meci oficial în noul an, scor 31-28 (14-13) cu Potaissa Turda. Oaspeții au început mai bine și au condus cu 2-0 în debutul jocului, după care Angelovski, autor a două goluri, a restabilit rapid egalitatea. Buricea, pe contraatac, a adus HCM-ul în avantaj în min. 8, scor 4-3, iar echilibrul s-a menținut până la pauză. A fost un meci mult mai disputat decât în anii trecuți, ardelenii punând numeroase probleme unei formații care a resimțit absența lui Toma - suspendat sau Stavrositu - plecat la CSM București. În plus, Sundovski nu a putut miza nici pe Șomlea, o soluție pentru echipa constănțeană atât în atac, cât și în apărare. În aceste condiții, HCM a suferit, în special, în atac, înscriind doar opt goluri în primele 22 de minute, moment în care tabela indica 9-8 pentru Turda. Constănțenii au revenit la conducere, mai întâi după reușita pe contraatac a lui Enescu, scor 13-12, pentru ca tabela să indice 14-13 pentru HCM la pauză. Campioana României a început mai bine repriza a doua și s-a desprins la cinci goluri în min. 45, scor 24-19, la acest lucru contribuind din plin și portarul Mihai Popescu, care a avut mai multe intervenții salvatoare. Avantajul luat de HCM a fost decisiv pentru stabilirea învingătoarei, formația constănțeană debutând astfel cu dreptul în acest an. Scor final: HCM - Potaissa 31-28. Golurile echipei antrenate de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au fost reușite de Humet 7, Buricea 6, Cutura și Rakcevic - câte 5, Angelovski 3, Vujadinovic și Cristescu - câte 2, Enescu 1. „Era important pentru noi să începem cu dreptul, mai ales că am avut probleme în ultimul timp. Am jucat bine, am câștigat, cu toate că am comis câteva greșeli la începutul partidei”, a declarat Javier Humet, completat de Dalibor Cutura: „Este o victorie foarte importantă. Am avut și ghinion, la accidentarea lui Angelovski din prima repriză, posibilități la schimbări nu sunt prea multe, dar toți jucătorii care au evoluat în acest meci la capacitate maximă”.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: Știința Bacău - Dunărea Călărași 27-28, Poli Timișoara - HCM Baia Mare 30-32, CSM București - Dinamo București 27-30, Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei 28-30. Meciul Steaua București - HC Vaslui a avut loc aseară. CSU Suceava a stat în această etapă.

Clasament: 1. HCM Baia Mare 30p (golaveraj: 391-367), 2. HC Odorhei 30p (380-360), 3. Dinamo București 29p, 4. Dunărea Călărași 27p, 5. HCM CONSTANȚA 26p (413-386), 6. CSM București 26p (401-387), 7. Știința Bacău 22p, 8. Steaua 19p, 9. Poli Timișoara 16p (412-411), 10. Potaisa Turda 16p (381-403), 11. HC Vaslui 15p, 12. CSU Suceava 9p (324-365), 13. Pandurii Tg. Jiu 9p (374-418).