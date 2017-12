HCM, deja cu gândul la Liga Campionilor

După ce au reuşit un nou event, handbaliştii de la HCM Constanţa se gândesc deja la noul sezon din Liga Campionilor. Ratarea accederii în optimile de finală ale competiţiei i-a ambiţionat şi mai mult pe jucătorii antrenaţi de Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan, iar pentru sezonul următor aceştia îşi doresc cel puţin o prezenţă între cele mai bune 16 formaţii. „Cred că în toamnă vom fi mult mai puternici decât anul trecut. Avem deja un antrenor cu care lucrăm de mai bine de jumătate de an şi ştim foarte bine ce doreşte de la noi. Nu trebuie să uităm că şi atunci când a venit Zoran Kurtes la echipă am avut nevoie de o perioadă de adaptare şi abia apoi am crescut în joc. Acum vom avea timp până în toamnă să ne perfecţionăm relaţiile de joc. Este foarte importantă stabilitatea“, a declarat portarul Mihai Popescu. Deşi sezonul s-a încheiat, conducerea tehnică a stabilit ca până vineri jucătorii să facă câte un antrenament zilnic pentru ieşirea din efort. „Nu este un antrenament propriu-zis. Ne întâlnim la sală să jucăm fotbal sau tenis cu piciorul. Vineri, toţi jucătorii vor intra în vacanţă“, a afirmat antrenorul secund Eden Hairi. Reunirea lotului este programată pentru 11 iulie, urmând ca până la startul în noul sezon campioana României să participe la cel puţin două turnee în străinătate, alături de formaţii cu o prezenţă constantă în Liga Campionilor.

PATRU JUCĂTORI LA LOT. Din lotul convocat de selecţionerul Vasile Stîngă pentru partidele cu Croaţia (8 iunie) şi Spania (12 iunie), din preliminariile Campionatului European, fac parte şi patru jucători de la HCM: Csike Onyejekwe, Marius Sadoveac, Marius Novanc şi Alexandru Stamate. Totuşi, este foarte posibil ca Stamate să nu onoreze invitaţia. „A fost un sezon foarte greu, mă resimt şi chiar voi merge la Bucureşti pentru o serie de investigaţii. Am nevoie de o perioadă de recuperare şi sper să găsesc înţelegere şi să nu merg la lot, mai ales că sunt două partide care nu pot schimba cu nimic ierarhia finală a clasamentului. Prefer să fiu apt sută la sută în toamnă, când vor începe calificările pentru mondiale“, a spus Stamate. În aceeaşi situaţie este şi Mihai Popescu, acesta primind deja aprobarea lui Stîngă de a-şi trata durerile la spate.