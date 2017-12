HCM, dispută decisivă pentru titlu

Aflaţi la jumătatea clasamentului Ligii Naţionale de handbal masculin, elevii lui Eden Hairi au şansa de a reveni în lupta pentru titlul de campioni. Constănţenii trebuie să învingă însă duminică, de la ora 11.00, în fieful uneia din contracandidatele la supremaţia în întrecerea internă, UCM Reşiţa, în etapa a 11-a a LN. Decimaţi de accidentări, dar cu moralul bun după trei victorii consecutive în campionat, Toma şi compania au plecat vineri dimineaţă către Reşiţa, convinşi că pot tranşa în favoarea lor disputa împotriva formaţiei pregătite de fostul lor tehnician, Aihan Omer. “Este printre cele mai grele meciuri din acest sezon, dar mergem la Reşiţa cu dorinţa de a face un joc bun şi de a cîştiga, în primul rînd, pentru a ne păstra şansele la titlu. Apoi, trebuie să demonstrăm că avem valoare şi că sîntem încă o echipă puternică. Este o mare bucurie faptul că-i vom avea alături pe suporteri şi un plus în disputa cu reşiţenii. Pentru noi este meciul decisiv, care ne-ar putea aduce două puncte importante şi ne va arăta dacă rămînem în lupta pentru primul loc”, a spus Laurenţiu Toma. Antrenorul Eden Hairi s-a arătat însă mai prudent, reamintind de prestaţiile mai puţin reuşite a elevilor săi în acest sezon: “După evoluţia inconstantă a echipei am mai avut parte de meciuri grele, la Odorhei şi la Bacău, unde am fi putut cîştiga, dar şi pe teren propriu, unde am avut emoţii cu Pandurii. Nu numai Reşiţa este favorită la titlu, ci şi Steaua sau Odorhei, chiar Bacău, pentru că sînt toate sus în clasament. Noi sperăm ca printr-o victorie la Reşiţa să relansăm însă lupta pentru pentru primul loc”. Partida va fi arbitrată de cuplul de arbitri Alin Cîrligeanu (Bucureşti) şi Gheorghe Bejenariu (Argeş).

Celelalte meciuri ale etapei: Bucovina Suceava - Romvag Caracal; Dinamo - Ştiinţa Bacău; Poli Timişoara - HC Odorhei; Steaua MFA - CSM Oradea; Minaur Baia Mare - Uztel Ploieşti, Pandurii Tg. Jiu - CSM Medgidia.

Clasament

1. Steaua 10 8 1 1 314-273 17p

2. UCM Reşiţa 10 8 0 2 342-293 16p

3. HC Odorhei 10 7 2 1 287-264 16p

4. Ştiinţa Bacău 10 6 2 2 304-283 14p

5. Bucovina Suceava 10 5 3 2 289-268 13p

6. HCM Constanţa 10 4 3 3 261-249 11p

7. CSM Medgidia 10 5 1 4 273-283 11p

8. CSM Oradea 10 4 2 4 279-280 10p

9. Dinamo Baumit 10 5 0 5 271-273 10p

10. Minaur Baia Mare 10 3 2 5 271-282 8p

11. Poli Timişoara 10 3 0 7 235-244 6p

12. Uztel Ploieşti 10 2 0 8 240-282 4p

13. Pandurii Tg. Jiu 10 2 0 8 260-294 4p

14. Romvag Caracal 10 0 0 10 235-293 0p