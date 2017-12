HCM, o ţintă şi pentru jucătorii importanţi ai Europei

14:51:23 / 21 Iulie 2014

Bai Nurhane si nu numai

Pentru ce vrei tu 3-4 milioane de euro, cei mai multi de la bugetul local, pentru ca sa-i platesti tu pe jucatorii straini cu salarii grase de 3 ,4 sau chiar 10.000 de euro pe luna in conditiile care zeci de tineri care au facut 4-5 ani de juniorat la handbal joaca pe unde apuca la echipe de liga 2-a prin diverse locuri din tara sau multi dintre ei chiar renunta la acest sport? Care este spiritul unei competitii si mai ales interesul a unei echipe ce reprezinta un oras chiar un judet, nu cumva acela de a face performanta numai cu jucatori romani si cu costuri cat mai mici. Bai tatare cu 4 milioane de euro buget pe ani infiintezi 10 echipe de handbal in tot atatea orase sau municipii din judet (nici nu avem atatea) si dai de lucru si platesti salarii la 200 de jucatori de handbal tineri si alti 50 de antrenori, maseori, fizeoterapeuti, etc., din care tot gasesti 15 cu care sa visezi la liga campionilor cum visezi tu? Tu ce salariu ai apropoo de poti sa-ti intretii familia si masina Audi? Ai adus in Constanta toata fosta Iugoslavie care castiga la noi mai mult ca in Germania. Halal conducere, halal management.