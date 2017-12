HCM, pentru a şaptea oară campioana României

Handbal Club Municipal Constanţa a primit, ieri, la Sala Sporturilor, în faţa unei asistenţe care a ştiut mereu să aprecieze performanţa, pentru a şaptea oară trofeul şi medaliile de campioni în ultimii nouă ani şi pentru a patra oară consecutiv. Aproximativ 1.500 de constănţeni au dorit să fie prezenţi la un nou moment important în istoria oraşului, HCM aducându-le din nou bucurie în suflete. Sărbătoarea cuceririi unui nou titlu de către cea mai de succes formaţie din handbalul masculin românesc din ultimii 22 de ani a început cu oferirea de către jucători a numeroase tricouri şi mingi care să le aducă aminte suporterilor de acest moment festiv. Campioana nu şi-a uitat nici foştii jucători care au contribuit la câştigarea altor trofee, premiindu-i la începutul partidei cu Poli Timişoara, din etapa a 25-a, pe Silviu Băiceanu şi Mihai Timofte pentru contribuţia la rezultatele deosebite ale echipei în anii petrecuţi în culorile HCM-ului. Fluierul de final al partidei a declanşat bucuria în rândul jucătorilor şi suporterilor. Pe acordurile melodiei “We are the champions“, spectacolul de artificii şi lumini şi sutele de baloane au întregit o atmosferă cu care HCM şi-a răsplătit suporterii an de an.

„Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm acest campionat, chiar dacă nu am făcut o partidă bună cu Timişoara. Felicit toţi jucătorii pentru aceste rezultate pozitive din campionat“, a declarat antrenorul Constantin Ştefan. „A fost mai greu decât ne-am fi aşteptat cu Timişoara. Am vrut să încheiem sezonul cu maximum de victorii, dar asta e. Trebuie să ne bucurăm de acest titlu, iar pe viitor gândul nostru este să realizăm performanţe şi în Liga Campionilor“, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. „Un moment de mare bucurie şi dedic titlul familiei mele şi tuturor constănţenilor“, a precizat şi Rudi Stănescu. Pentru Mihai Popescu, al şaptelea titlu este la fel de important ca şi primul: „Trăiesc aceeaşi bucurie pentru a şaptea oară şi este cu adevărat extraordinar. Sperăm să nu fie ultimul, să mai vină şi altele“. „Un titlu deosebit. Chiar dacă nu am făcut un meci bun cu Timişoara, este important că nu am pierdut“, a spus şi Marius Stavrositu.

ULTIMUL TITLU PENTRU NURHAN ALI. Imediat după decernarea medaliilor de campioni, directorul executiv Nurhan Ali a anunţat că se retrage de la HCM Constanţa. „Este un moment puţin confuz pentru mine. Sub conducerea mea această echipă a cucerit în zece ani şapte titluri naţionale, a devenit de alte două ori vicecampioană şi am ajuns în fazele superioare ale cupelor europene. A fost ultimul meu meci pentru că am decis să mă retrag şi nu mai există cale de întoarcere. Mi-am ales o altă cale în viaţă şi de la 1 iunie mă voi retrage din handbalul românesc“, a declarat oficialul HCM-ului.

UN NOU ANTRENOR? Conform site-ului www.handball-planet.com, conducerea HCM Constanţa a ajuns la un acord cu antrenorul echipei naţionale a Macedoniei, Zvonko Sundovski, pentru a pregăti formaţia constănţeană din sezonul viitor. În vârstă de 45 de ani, Sundovski a reuşit să se claseze cu Macedonia pe locul 5 la ultimul Campionat European. „Nu ştiu absolut nimic, eu mai am contract cu HCM încă un an. Sunt prea bucuros să mă pot gândi la altceva“, a declarat actualul antrenor Constantin Ştefan.

EGAL CU TIMIŞOARA. HCM a încheiat la egalitate ultimul meci susţinut în acest sezon în faţa propriilor suporteri, 24-24 (11-13) cu Poli Timişoara, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Deşi a început bine meciul şi a condus cu 4-1, HCM nu a reuşit să se impună în faţa unei formaţii arţăgoase şi care a venit pe litoral să producă o mare surpriză. HCM a condus în min. 57 cu 22-20, revenind de la 18-20, însă Poli Timişoara a revenit în avantaj, scor 24-23, când evolua cu doi jucători mai puţin pe teren. S-a încheiat 24-24, Ghionea înscriind cu şase secunde înainte de final. Pentru HCM au evoluat: Popescu (8 intervenţii), Stănescu (5 intervenţii), Ghionea 4g (1x7m), Irimescu, Novanc, A. Stamate şi Csepreghi - câte 3g, Şimicu şi Sadoveac - câte 2g, Toma 2g (1x7m), Angelovski şi Criciotoiu - câte 1g, Sabou, Buricea, Stavrositu şi Riganas.

Celelalte rezultate înregistrate ieri: CSM Satu Mare - Ştiinţa Bacău 27-44, U. Cluj - HC Odorhei 29-30 şi Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Călăraşi 24-23. Astăzi au loc ultimele trei meciuri ale etapei - ora 11.00: CSM Ploieşti - Bucovina Suceava, ora 16.30: Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti, ora 18.00: Potaissa Turda - CS Caraş Severin. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 49p (virtual campioană), 2. Ştiinţa Bacău 40p, 3. HC Odorhei 31p (golaveraj: 785-728), 4. Bucovina Suceava 29p (704-686), 5. CS Caraş Severin 29p (630-619), 6. Energia Pandurii Tg. Jiu 29p (716-710), 7. Potaissa Turda 24p, 8. Poli Timişoara 22p, 9. Dinamo Călăraşi 20p, 10. CSM Bucureşti 19p, 11. U. Cluj 18p, 12. CSM Ploieşti 15p, 13. CSM Satu Mare 14p, 14. Steaua Bucureşti 4p. Echipa Energia Pandurii Tg. Jiu este penalizată cu un punct.