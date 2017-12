HCM pregăteşte seria infernală din Champions League

Campioana HCM Constanţa a început şirul jocurilor oficiale din acest an cu două partide accesibile, ambele în Liga Naţională. Aşa cum era de aşteptat, handbaliştii constănţeni s-au impus fără nicio emoţie în disputele cu Dinamo Bucureşti (32-22 la Buzău) şi Universitatea Cluj (30-20 la Constanţa). Au fost două meciuri pregătitoare pentru disputele cu MKB Veszprem (sâmbătă, în deplasare, de la ora 18.15, în direct la Digi Sport 1), cu Celje Pivovarna Lasko (pe 16 februarie, în deplasare, de la ora 17.30) şi cu THW Kiel (pe 20 februarie, la Bucureşti, de la ora 20.00).

„Un meci uşor cu U. Cluj, cu mici greşeli, inerente însă pentru că încercăm să dăm drumul la toate combinaţiile. Ne pregătim pentru meciurile foarte tari care urmează. Va urma o partidă foarte grea la Veszprem, dar mergem să ne jucăm şansa. Obiectivul nostru este Celje şi sperăm să câştigăm acolo. Dacă vom reuşi, va fi un succes foarte important şi o calificare ce va veni după o perioadă în care nu am mai avut rezultate foarte bune pe plan internaţional. Se poate spune că meciurile cu Dinamo şi Cluj au fost de pregătire pentru că nici nu am avut acest gen de jocuri în acest an şi poate s-a şi observat acest lucru”, a declarat extrema George Buricea. Ca şi în meciul cu Dinamo, HCM a arătat că apărarea rămâne principala armă. Nu întâmplător, în primele două meciuri ale sezonului s-au primit doar 16 goluri în primele 30 de minute (nouă de la Dinamo şi şapte de la U. Cluj).

„Avem un meci foarte greu la Veszprem şi apoi urmează Celje. Suntem într-o formă bună, chiar dacă în repriza a doua am mai slăbit ritmul. Ne aşteptăm la partide bune în Liga Campionilor. Niciun meci nu seamănă cu altul, dar apărarea este punctul nostru foarte şi de la meci la meci trebuie să repetăm ca să o punem la punct”, a fost de părere şi portarul Ionuţ Stănescu. Delegaţia constănţeană va pleca vineri dimineaţă din Constanţa, la ora 3.30, cu autocarul până la Aeroportul Otopeni, iar la ora 8.00 se va îmbarca într-o cursă aviatică spre Budapesta. Drumul până la Veszprem, aproximativ 120 km, va fi continuat cu autocarul. Fanii echipei MKB Veszprem au anunţat că sâmbătă, cu ocazia meciului din Liga Campionilor, dintre echipa lor favorită şi HCM, va avea loc şi ceremonia de comemorare a lui Marian Cozma, înjunghiat mortal, pe 8 februarie 2009, într-o discotecă din Veszprem.