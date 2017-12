HCM priveşte spre meciul cu THW Kiel

Fără victorie în primele două etape din Liga Campionilor, HCM Constanţa se află în faţa celui mai dificil examen din Grupa B. La cinci zile de la înfrîngerea cu Montpellier, HCM va da piept joi, la Constanţa, cu cel mai puternic adversar al grupei, campioana Germaniei şi a Europei, THW Kiel. Chiar dacă HCM a fost învinsă de vicecampioana Franţei, partida cu Montpellier a scos la iveală şi lucruri îmbucurătoare. “Păcat că am pierdut, dar s-a văzut că atitudinea a fost cu totul alta. Deocamdată atît putem, asta ne e valoarea, dar sînt convins că ne vom reveni”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Autor a cinci goluri duminică, pivotul ceh Petr Hejtmanek a recunoscut şi el superioritatea echipei franceze: “Rezultatul este rău, pentru că am pierdut. Am schimbat antrenorul cu două zile înaintea meciului şi a fost greu să ne organizăm. Am comis multe greşeli, iar Montpellier a cîştigat meritat”. Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost centrul lui Montpellier, sîrbul Mladen Bojinovic, care şi-a trecut de cinci ori numele pe lista marcatorilor: “N-a fost atît de uşor. Puteam închide jocul încă din prima repriză, dar Constanţa a revenit mereu. Cheia meciului a fost că am avut o bancă de rezerve mai puternică. Un atu pentru noi a fost şi plusul de experienţă”.

Campioana Europei vine miercuri la Constanţa

Cîştigătoare a Ligii Campionilor în sezonul precedent, THW Kiel şi-a anunţat sosirea la Constanţa pentru ziua de miercuri. În jurul orei 13.35, formaţia lui Zvonimir Serdarusic va ateriza în capitală şi a solicitat poziţie de antrenament la Sala Sporturilor, din Constanţa, în intervalul 19.00-20.30. THW Kiel este lidera la zi a Grupei B, formaţia germană impunîndu-se, duminică seară, pe teren propriu, cu 37-28 (la pauză 17-13) în faţa lui Hammarby. A excelat la gazde portarul Thierry Omeyer, care a înregistrat 26 de intervenţii salvatoare în 51 de minute jucate!! Un mare semn de îngrijorare pentru HCM este şi relaţia sudată dintre interul Viktor Szilagyi şi pivotul Marcus Ahlm, fiecare înscriind contra lui Hammarby cîte 10 goluri. În meciul cu Hammarby, THW Kiel l-a pierdut pe interul suedez Kim Andersson, care s-a accidentat şi va rata confruntarea de la Constanţa.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi THW Kiel, din Grupa B a Ligii Campionilor, programat joi, 11 octombrie, de la ora 19.30, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 20 RON.

Clasament Grupa B

1. THW Kiel 2 2 0 0 71:60 4p

2. Montpellier 2 1 0 1 60:57 2p

3. Hammarby 2 1 0 1 61:62 2p

4. HCM Constanţa 2 0 0 2 48:61 0p

Etapa I:

Montpellier - Kiel 32-34, Hammarby - HCM Constanţa 33-25

Etapa a II-a:

HCM Constanţa - Montpellier 23-28, Kiel - Hammarby 37-28

Etapa a III-a:

HCM Constanţa - Kiel (11 octombrie, ora 19.30), Montpellier - Hammarby (14 octombrie, ora 18.00)

Etapa a IV-a:

Hammarby - Kiel (8 noiembrie, ora 20.30), Montpellier - HCM Constanţa (10 noiembrie, ora 21.30)

Etapa a V-a:

Kiel - Montpellier (15 noiembrie, ora 20.15), HCM Constanţa - Hammarby (15 noiembrie, ora 20.30)

Etapa a VI-a:

Kiel - HCM Constanţa (22 noiembrie, ora 20.00), Hammarby - Montpellier (22 noiembrie, ora 20.10)