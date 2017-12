HCM vrea revanşa în duelul cu CSM

21:47:20 / 27 Martie 2015

HCM

Senzationala echipa, victorie in stil de mare campioana, aparare impecabila, o echipa bucuresteana in care s-au pompat bani si pretentii, total neputincioasa in fata eroilor nostri, neplatiti de atatia luni, imputinati, dar cu un caracter, determinare si valoare imense! Bravo Gal! (Si cand te gandesti ca daca Stavrositu si/sau Somlea ramaneau, baiatul asta statea pe banca in continuare!)