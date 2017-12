Helen Mirren mavea cîştigătoare a premiilor Globul de Aur din 2007

Cea de-a 64-a ediţie a premiilor Globul de Aur va constitui cu siguranţă o amintire plăcută pentru actriţa britanică Helen Mirren şi pentru realizatorii şi protagonişii lung-metrajelor "Babel" şi "Dreamgirls", marii cîştigători ai categoriilor principale. Dame Helen Mirren a intrat în posesia a două premii Globul de Aur, pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal, în rolul reginei Elisabeta I din miniseria de televiziune cu acelaşi titlu şi pentru rolul reginei Elisabeta a II-a în drama "The Queen", în regia lui Stephen Frears, care a cîştigat şi la categoria Cel mai bun film.

Veteranul Martin Scorsese a fost recompensat cu Globul de Aur pentru Cel mai bun regizor, pentru thriller-ul poliţist "Cîrtiţa". Fără a constitui o mare surpriză, Forest Whitaker a obţinut premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, în rolul dictatorului Idi Amin din filmul "Ultimul rege al Scoţiei". Forest Whitaker a fost deja premiat de marea majoritate a asociaţiilor criticilor americani pentru acest rol. Sacha Baron Cohen şi Meryl Streep au fost recompensaţi cu premiul Globul de Aur pentru Cel mai bun actor, respectiv, Cea mai bună actriţă într-un film de comedie. Premiul pentru Cel mai bun film străin a fost atribuit peliculei "Letters from Iwo Jima", în regia lui Clint Eastwood.

Premiul pentru Cel mai bun serial de comedie a fost atribuit producţiei americane "Ugly Betty", în timp ce protagonista sa principală, America Ferrera, a fost recompensată cu Globul de Aur la categoria Cea mai bună actriţă de comedie de televiziune. "Anatomia lui Grey" a cîştigat premiul pentru Cel mai bun serial dramatic. Alec Barldwin, în rolul din filmul "30 Rock", a fost recompensat cu un Glob de Aur la categoria Cel mai bun actor de comedie de televiziune. Hugh Laurie, în rolul din "House" şi Kyra Sedgwick, în rolul din "The Closer", au fost recompensaţi la categoriile Cel mai bun actor într-un film de dramatic de televiziune, respectiv Cea mai bună actriţă.

Lung-metrajul "Dreamgirls" a obţinut trei premii Globul de Aur, la categoriile Cel mai bun musical, Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru Eddie Murphy şi Cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru Jennifer Hudson. Filmul "Babel", în regia lui Alejandro Gonzales Innaritu, a fost recompensat doar cu premiul la categoria Cea mai bună dramă, deşi fusese nominalizat la şapte categorii. Anul 2007 a marcat o premieră pentru ceremonia decernării premiilor Globul de Aur, cu categoria animaţie, cîştigată de lung-metrajul "Cars", produs de Disney.

Lista completă a cîştigătorilor celei de-a 64-a ediţii a premiilor Globul de Aur decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood pe data de 15 ianuarie, la Beverly Hills, este următoarea:

Cel mai bun film dramatic - "Babel"

Cea mai bună actriţă într-un rol dramatic - Helen Mirren, "The Queen"

Cel mai bun actor într-un rol dramatic - Forest Whitaker, "Ultimul rege al Scoţiei"

Cel mai bun musical sau comedie - "Dreamgirls"

Cea mai bună actriţă într-un rol de musical/comedie - Meryl Streep, "Diavolul se îmbracă de la Prada"

Cel mai hun actor într-un rol de musical/comedie - Sacha Baron Cohen, Borat! - "Învăţături din America pentru ca toată naţia Kazahstanului să profite"

Cea mai bună actriţă în rol secundar - Jennifer Hudson, "Dreamgirls"

Cel mai bun actor în rol secundar - Eddie Murphy, "Dreamgirls"

Cel mai bun regizor - Martin Scorsese, "The Departed"

Cel mai bun scenariu - Peter Morgan, "The Queen"

Cel mai bun film străin - "Letters From Iwo Jima", Statele Unite/Japonia

Cea mai bună coloană sonoră - Alexandre Desplat, "The Painted Veil"

Cel mai bun cîntec - "The Song of the Heart" din "Happy Feet"

Cel mai bun lung-metraj animat - "Maşini"

Pentru televiziune au revenit astfel:

Cel mai bun serial - Drama - "Anatomia lui Grey", ABC

Cea mai bună actriţă într-un rol dramatic - Kyra Sedgwick, "The Closer"

Cel mai bun actor într-un rol dramatic - Hugh Laurie, "House"

Cel mai bun serial musical/comedie - "Ugly Betty", ABC

Cea mai bună actriţă într-un rol de musical/comedie - America Ferrera, "Ugly Betty"

Cel mai bun actor într-un rol de musical/comedie - Alec Baldwin, "30 Rock"

Cel mai bun film/ Cea mai bună miniserie - "Elizabeth I", HBO

Cea mai bună actriţă dintr-o miniserie/film - Helen Mirren, "Elizabeth I"

Cel mai bun actor dintr-o miniserie-film - Bill Nighy, "Gideon's Daughter"

Cea mai bună actriţă în rol secundar dintr-o miniserie/film - Emily Blunt, "Gideon's Daughter"

Cel mai bun actor în rol secundar dintr-o miniserie/film - Jeremy Irons, "Elizabeth I"

Premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră - Warren Beatty