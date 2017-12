Henry Cavill este cel mai sexy bărbat al anului

Editorii revistei britanice ”Glamour” au desemnat cel mai sexy bărbat al anului 2013. Robert Pattinson a fost detronat, după ce a ocupat primul loc în acest top în ultimii patru ani. Actorul Henry Cavill, care interpretează rolul lui Superman în ”Man of Steel: Eroul”, a fost desemnat cel mai sexy bărbat al anului 2013. Cavill este cunoscut şi pentru rolul lui Charles Brandon, cumnatul regelui Henric al VIII-lea, în serialul de succes ”The Tudors”. El a mai jucat în filme precum ”Ce-o fi o fi... / Whatever Works” (2009), ”Pulbere de stele / Stardust” (2007), ”Tristan & Isolda / Tristan & Isolde” (2006) şi ”Hellraiser: Hellworld.com” (2005). Recent, l-a interpretat pe Superman în ”Man of Steel: Eroul” (2013), rol pe care îl va relua în ”Batman vs. Superman”, anunţat pentru 2015.

Henry Cavill, în vârstă de 30 de ani, l-a detronat pe Robert Pattinson, care acum se situează pe poziţia secundă. Locul al treilea în Top 100 este ocupat de actorul australian din franciza ”Jocurile foamei”, Liam Hemsworth, care până de curând a avut o relaţie cu Miley Cyrus. Tom Hiddleston, interpretul lui Loki din seria ”Thor”, ocupă locul al patrulea, iar Benedict Cumberbatch se situează pe locul al cincilea. În topul 100 al celor mai sexy bărbaţi mai figurează cântăreţii Justin Bieber şi Harry Styles, actorii Idris Elba, Ryan Gosling şi Channing Tatum, precum şi sportivii David Beckham şi Rafael Nadal.