Highschool Fest şi-a desemnat câştigătorii

Cea de-a III-a ediţie a festivalului HighSchool Fest, în cadrul căreia au concurat opt dintre cele mai bune formaţii liceene de rock, reprezentând proiectul HighSchool Band, s-a desfăşurat săptămâna trecută, în clubul Doors. În serile de miercuri şi de vineri, au urcat pe scenă câte patru din cele opt formaţii participante, vineri seară fiind anunţate şi câştigătoarele.

În cadrul acestei ediţii, locul I a fost adjudecat de membrii trupei The Take Off. Este aceeaşi trupă care a câştigat şi ediţia a II-a HighSchool Fest şi care a avut, astfel, onoarea de a deschide concertul trupei Zero de sâmbătă seară, din acelaşi club. Locul al II-lea a fost ocupat de trupa Words on Sand, iar locul al III-lea - de trupa South River. Menţiunea competiţiei a revenit trupei No Paradise.

Proiectul HighSchool Band este iniţiat de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare şi a fost demarat la începutul lunii iunie 2011. Coordonator este muzicianul Mihai Ursu, sprijinit de percuţionistul Emil Tănase, profesorul de chitară Viorel Teodoroiu şi trainerul de voce Eugen Brudaru, solistul vocal al trupei White Walls. Conform unuia dintre organizatori, Mihai Ursu, această ediţie a fost una deosebită, marcată de o atmosferă dinamică, iar următoarea ediţie Highschool Fest va avea loc în vară. „A fost o atmosferă incendiară pe parcursul celor două seri de concurs. Aceşti tineri au dat tot ce au avut mai bun pe scenă, au oferit un spectacol muzical în toată regula şi au venit însoţiţi de prieteni şi fani, care i-au încurajat. Proiectul High School Band este în plină dezvoltare, iar următoarea ediţie HighSchool Fest va avea loc în vară, la Costineşti, cel mai probabil în luna august. Felicitări tuturor trupelor!”, a declarat muzicianul Mihai Ursu.