Hillary Clinton este înrudită cu Angelina Jolie, iar Barack Obama cu Brad Pitt

Candidaţii la alegerile prezidenţiale americane ar putea dispune de calităţi de vedetă şi chiar au astfel de vedete în familiile lor, potrivit unui studiu genealogic care o asociază pe Hillary Clinton cu Angelina Jolie şi pe Barack Obama cu Brad Pitt. Societatea Istorică New England din Boston a dat publicităţii miercuri un studiu care a identificat arborele genealogic al tuturor celor trei candidaţi principali, descoperind că toţi au rude faimoase, atît decedate, cît şi în viaţă. Astfel, senatorul de Illinois Barack Obama, a cărui mamă este originară din statul Kansas, s-ar înrudi cu cel puţin şase preşedinţi, printre care George W. Bush şi tatăl său, Gerald R. Ford, Lyndon B. Johnson, Harry S. Truman şi James Madison. Printre alţi veri îndepărtaţi ai acestuia s-ar numără, de asemenea, fostul premier britanic Sir Winston Churchill şi Brad Pitt, văr de gradul nouă cu Edwin Hickman care a murit în Virginia în 1769.

Societatea Istorică New England din Boston este cea mai veche organizaţie geneologică din SUA, înfiinţară în 1845. Contracandidatul lui Barack Obama, senatorul de New Yotk, Hillary Clinton, are un strămoş comun cu partenera lui Brad Pitt, Angelina Jolie. Cele două sînt verişoare de gradul nouă cu Jean Cusson din Saint Sulpice, Quebec, care a murit în 1718. Hillary Clinton este, de asemenea, înrudită cu Madonna, Celine Dion şi Alanis Morissette, precum şi cu scriitorul Jack Kerouac. O altă verişoară a lui Hillary Clinton ar fi Camilla Parker-Bowles, soţia prinţului Charles. Senatorul republican de Arizona John McCain este văr de gradul şase cu Laura Bush, restul strămoşilor fiind destul de dificil de identificat.