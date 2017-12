Hip-hop, dance, pop şi… operă, în cea de-a doua seară a Festivalului „Callatis”

Cea de-a doua seară a Festivalului „Callatis”, eveniment organizat în Portul Turistic Mangalia, a adus la malul mării artişti de renume, atît din ţară, cît şi din străinătate. Sub titulatura „Dialoguri gen Callatis”, pe scenă au urcat, marţi seară, „September”, „DJ Project”, Alexandra & Crush, Nico şi Vlad Miriţă, Andreea Bălan, Keo, Alex, Marius (ex-„Akcent”), Anda Adam, Giulia, „Poesis”, Puya, Connect-R, Lala Girls, Cabron.

Ca şi în prima seară a festivalului, portul a fost luat cu asalt de mii de spectatori, care au aplaudat frenetic prestaţiile artiştilor. Nici primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, alături de soţia sa, Monica Grosu Tusac, nu au lipsit de la spectacol, edilul Mangaliei arătînd că se ţine de promisiunea pe care a făcut-o în prima seară, aceea că va veni în port pînă la finalul festivalului.

Aşa cum era de aşteptat, unii artişti au venit însoţiţi de iubite şi iubiţi, Alex făcîndu-şi apariţia alături de prietena sa, în timp ce Giulia a preferat să vină însoţită de… căţelul său. Andreea Bălan s-a dezlipit foarte greu de Keo, şi doar pentru a repeta paşii destul de complicaţi de dans.

Alexandra Ungureanu & Crush au deschis cea de-a doua seară a festivalului, artiştii fiind aplaudaţi la scenă deschisă. „Sînt la Callatis a treia oară cu Crush, dar pentru mine este a patra participare, în primul an am avut un duet cu Ingrid, am fost în recital. A fost greu, pentru că am deschis seara aceasta a festivalului, a fost greu pentru că sînt răcită, dar, în acelaşi timp, a fost frumos, pentru că am avut o formulă nouă, piese pe care lumea le ştia, piese noi. A fost un spectacol complet şi cred că şi cei de aici şi cei de acasă au văzut acest lucru”, a precizat Alexandra Ungureanu.

Unul dintre cele mai aşteptate show-uri a fost cel al lui Marius Nedelcu (ex-„Akcent”), care a reuşit să îşi stăpînească emoţiile şi să cînte mult mai bine decît atunci cînd urca pe scenă alături de foştii săi colegi. „Acum mă simt foarte bine, pe scenă a fost excelent. Am avut emoţii, pentru că nu sînt obişnuit să fiu singur pe scenă, sînt abia la început, dar sper ca publicul să fie îngăduitor cu mine şi să înţeleagă acest lucru”, a declarat Marius Nedelcu.

De aplauze furtunoase şi urale s-au putut bucura şi Nico şi Vlad Miriţă, care, în ciuda faptului că nu s-au clasat pe o poziţie fruntaşă la Eurovision, sînt foarte iubiţi de public. Îndrăgitul cuplu a prezentat un fragment de operă, dar şi piesa de la Eurovision, „Pe-o margine de lume”. „Pe scena Callatis a fost foarte frumos, iar pentru mine a fost un moment extrem de special, pentru că, în urmă cu şase ani, cam în aceeaşi perioadă, participam la Festivalul de la Mamaia, la secţiunea debutanţi. În acel an, Gabriel Cotabiţă organiza, în paralel, şi festivalul Callatis şi festivalul Mamaia, iar pentru că noi eram la început şi aveam foarte mari emoţii, Gabi a spus: Vreau să facem ceva, vreau să vă aduc pe toţi, pe scena de la Callatis, să fie o avanpremiera a ceea ce veţi face voi la Mamaia, într-un spectacol al vostru, înainte să înceapă festivalul de la Callatis. Am avut un spectacol aici, netelevizat, dar cu public. A fost prima mea experienţă pe o scenă serioasă, iar acum mă aflu aici, după şase ani, am trăit un moment foarte frumos şi foarte special. După ce am am văzut reacţia publicului, m-am simţit foarte bine”, a mărturisit, emoţionat, Vlad Miriţă.

September a primit trofeul „Steaua de Mare”

La cea de-a X-a ediţie a festivalului „Callatis” nu lipsesc nici... debutanţii, Puya participînd pentru prima dată la acest eveniment de anvergură. „Sînt pentru prima dată la Callatis şi cred că este organizat bine, este multă forfotă şi cred că este un prilej să ne întîlnim toţi, în acelaşi loc”, a precizat Puya.

Show-ul care a încheiat cea de-a doua seară a „Callatis”-ului i-a aparţinut artistei venite din Suedia, September, care, marţi seară, a primit trofeul festivalului, „Steaua de Mare”, ceilalţi membri ai trupei sale fiind distinşi cu cîte o medalie reprezentativă a municipiului Mangalia. Distincţiile au fost oferite de primarul Mihai Claudiu Tusac, în cadrul unui conferinţe de presă care a avut loc la hotelul President. „Am fost în România de mai multe ori, dar sînt pentru prima dată la Mangalia. Încă nu am apucat să vizitez oraşul, dar sper ca mîine (n.r. ieri) să pot face acest lucru”, a declarat September. Artista a mai spus că muzica românească nu îi este deloc străină, cu membrii trupei „Akcent” întîlnindu-se de nenumărate ori în Europa.

Festivalul continuă, în această seară urmînd să se desfăşoare concursul „Miss Diaspora 2008”, iar show-ul muzical de pe scena din Portul Turistic Mangalia va fi asigurat de „Eruption”, Corina, Lavinia, Cristina Rus, Mihai Trăistariu, Mihai Mărgineanu şi „Provincialii”. Tot în această seară vor concerta, pe plaja „La steaguri” din Neptun, trupele „Compact”, „Bandidos”, „Edict”, „15 grade”, „Aria”.