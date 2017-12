Numărul cazurilor noi de HIV/SIDA înregistrate până la 1 decembrie 2009 a fost 342, sub limita ţintă de 500 de îmbolnăviri estimată de specialişti în urmă cu peste un deceniu, când a fost lansat programul naţional de luptă împotriva acestei boli, a spus secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Adrian Streinu Cercel. \"De la apariţia, în 1985, a primului caz de HIV/SIDA, în România au fost înregistraţi 16.077 de bolnavi, 5.534 au murit, iar 563 au fost pierduţi din evidenţă. Când am lansat programul naţional de HIV/SIDA şi am avut acces la terapiile cele mai moderne de tratament, ne-am propus ca ţintă să ajungem la 500 de cazuri noi pe an sau chiar mai puţin. În 2009, putem spune că am atins această ţintă, cu 340 de cazuri noi în 2009. Asta înseamnă că atât campaniiile de prevenire, cât şi tratamentele bune au limitat apariţia bolii\", a explicat, ieri, Streinu Cercel, cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva infecţiei cu HIV/SIDA - 1 decembrie. În prezent, în România trăiescu cu acestă maladie 9.980 pacienţi. Numai în 2009 au fost înregistrate 342 de cazuri, din care 173 cu HIV şi 169 cu SIDA, respectiv 147 femei şi 195 bărbaţi. În perioada 1 ianuarie -1 decembrie 2009 au fost înregistrate 87 de decese în rândul bolnavilor cu HIV/SIDA. În lume, de la debutul epidemiei, aproximativ 60 de milioane de persoane au fost afectate de HIV/SIDA şi circa 25 de milioane au decedat din cauze legate de această maladie. În 2008 s-au îmbolnăvit 2,7 milioane de persoane, astfel că numărul persoanelor în viaţă infectate HIV/SIDA în viaţă ajunsese la 33,4 milioane, în anul respecttiv fiind înregistrate două milioane de decese din cauze legate de HIV/SIDA, a spus reprezentantul UNICEF pentru România, Edmond Mc Loughney. Acesta a adăugat că, în 2008, aproximativ 430.000 de copii s-au născut deja infectaţi cu virusul HIV, ajungându-se la 2,1 milioane de copii infectaţi HIV, cu vârsta sub 15 ani. Populaţia tânără infectată HIV în 2008 reprezenta 40 la sută din totalul populaţiei adulte infectate HIV la nivel global. Aproape şapte mii de persoane sunt infectate zilnic la nivel mondial, peste 95 la sută provenind din ţările sărace. Programul HIV/SIDA din România este de referinţă pentru multe state din Europe de Est, a apreciat Loughney. \"Criza financiară a provocat scurcircuite în alocarea de fonduri pentru programul HIV/SIDA. Au existat două încercări ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de relansare a licitaţiilor pentru achiziţia de medicamente. Ministerul Sănătăţii se ocupă de program, iar organizarea licitaţiei revine CNAS\", a explicat Streinu Cercel. Asociaţia \"Alături de noi România\" a anunţat că, în 11 decembrie, la Iaşi, 4.000 de persoane vor forma o fundă roşie, semnul luptei împotriva HIV/SIDA, urmărindu-se ca acţiunea să intre în Cartea Recordurilor.

Patronatele cer verificarea licitaţiei la programul HIV/SIDA

Confederaţia Naţională a Patronatului Român a cerut ANRMAP să se autosesizeze cu privire la licitaţia organizată de MS pentru achiziţia medicamentelor din programul HIV/SIDA, însă MS spune că nu se ocupă de licitaţii, acestea revenind Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Confederaţia Naţională a Patronatului Român (CNPR) precizează că solicită Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) să facă publice concluziile controlului, care trebuie să clarifice cum este posibil să fie organizată o licitaţie pentru o perioadă de patru ani, în condiţiile în care legal sursa de finanţare certă, singură, care poate sta la baza unei licitaţii publice o constituie bugetul aprobat pentru anul 2009. Totodată, CNPR cere CANS şi Corpului de Control al Guvernului să verifice \"cum este posibil să se organizeze o licitaţie pe patru ani, în valoare de aproximativ 450 de milioane de euro, în condiţiile în care facturile emise de farmacii pentru medicamentele eliberate nu sunt plătite din luna iunie 2009, iar Casele judeţene obligă, nelegal, farmaciile să accepte plata medicamentelor vândute după 180 de zile, în baza unor credite de angajament în valoare de 2,8 milioane de euro, aceste sume afectând bugetul anului 2010\". CNPR solicită, de asemenea, secretarului de stat din MS Adrian Streinu-Cercel să explice această decizie, \"ce afectează grav asigurarea populaţiei cu medicamente\". Purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore, a declarat, ieri, că MS poate pune la dispoziţie toate datele privind programul naţional HIV/SIDA, dar nu legate de licitaţii, întrucât aceste sunt gestionate de CNAS. \"Ministerul Sănătăţii a dovedit transparenţă în astfel de cazuri. Din păcate, nu putem oferi însă date legate de licitaţia pentru acest program, întrucât licitaţiile sunt organizate de CNAS. MS nu a organizat nicio licitaţie pentru programul HIV/SIDA\", a mai spus purtătorul de cuvânt.