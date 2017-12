Holograf, premiu de excelenţă la Media Music Awards

Formaţia Holograf a primit, joi seară, premiul de excelenţă la gala Media Music Awards (MMA). Gala MMA a început la ora 19.00, în Piaţa Mare din Sibiu, unde câteva mii de persoane au stat până la miezul nopţii pentru a urmări spectacolul oferit de unii dintre cei mai cunoscuţi artişti din România. Componenţii formaţiei Holograf au urcat pe scenă în aplauzele miilor de spectatori, iar Dan Bittman le-a mulţumit tuturor. Holograf a mai primit premiul pentru Best Rock.

Potrivit organizatorilor, printre premiile adjudecate la ediţia din acest an a Media Music Awards au fost: Best Group - Voltaj, Best Song - Alb Negru Official feat. Rareş & Ralflo - „Mi-e sete de tine”, Best Male - Alex Velea, Best Female - Andra, Best Dance - Connect-R, Media Forest Award - Elena Gheorghe. La categoria Best Hip-hop a fost premiat Guess Who, la Best International a câştigat Low Deep T, iar premiul Best Zonga a fost oferit pentru Carla's Dream feat. Inna - „P.O.H.U.I.”.

Proiectul Best Online a fost desemnat Loredana & Cabron - „Apa”, Best New Artist a fost ales What's Up, iar Best Featuring a fost Smiley & Alex Velea. What's Up & Andra au primit premiul pentru Best Video cu materialul „K la meteo”. Un premiu acordat ex-aequo a fost Fans like Award, primit de Connect-R şi Lala Band. De asemenea, premiul Best Pop a fost acordat trupei Alb Negru, pentru piesa „Mi-e sete de tine”.

Pe durata celor aproape cinci ore de spectacol, au cântat live Holograf, Andra, Vama, Smiley, Alex Velea, Connect-R, Corina, LaLa Band, Vunk, Elena Gheorghe, Voltaj, Andreea Bănică, What's Up, Cabron, Anda Adam, Deepcentral, Guess Who, Puya, Maximilian, Grasu XXL, Zdob şi Zdub, Delia, Fly Project şi Faydee.