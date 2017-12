Horia Tecău, în semifinalele probei de dublu masculin la US Open

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în semifinalele probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins cuplul Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia), cu 6-1, 6-2, marţi, la arenele Flushing Meadows din New York. Tecău şi Rojer, capi de serie numărul 12, s-au impus în doar 62 de minute, ambii fiind în premieră semifinalişti la US Open. Cei doi au un titlu de Mare Şlem în palmares, în 2015, la Wimbledon.

Învingătorii au reuşit un as, au făcut 3 duble greşeli, au avut 20 de winners şi au comis doar 5 erori neforţate. Jamie Murray şi Bruno Soares, favoriţii numărul patru, au reuşit 4 aşi, au comis 7 duble greşeli, nu au transformat nicio minge de break (din două create), au avut 20 de winners şi au făcut 15 erori neforţate.