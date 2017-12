Horia Tecău, vizită-fulger la Constanța

Horia Tecău, învingător în proba de dublu de la Turneul Campionilor alături de olandezul Jean-Julien Rojer, a venit pentru câteva ore acasă, la Constanța, pentru a participa la un eveniment special. Sportivul în vârstă de 30 de ani a fost prezent la Secția de neonatologie a Spitalului Județean Constanța, dotată, începând de marți, cu un ventilator suport respirator achiziționat grație unei donații în valoare de 18.000 de euro făcute de tenismenul constănțean în urmă cu o lună. Tecău a mers apoi la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, unde și-a început cariera, și s-a întâlnit cu foștii săi profesori, dar și cu micii tenismeni.

POVESTE DE SUCCES LA LONDRA

Extrem de emoționat, Tecău a povestit momentele trăite la Londra și a dezvăluit că nu a adus trofeul în țară, urmând să primească o replică în miniatură din partea organizatorilor. „Am crezut de la începutul turneului, pentru că marea schimbare s-a produs după ce am câștigat la Wimbledon, când ni s-a deschis orizontul. Am avut o pregătire foarte bună în săptămânile premergătoare și am reuşit să facem un tenis bun. De la meci la meci am simţit că putem câştiga puncte importante, am fost foarte determinaţi să câştigăm şi mă bucur că aşa a ieşit la final. Noi am fost foarte concentraţi să executăm tactica stabilită, să nu lăsăm deloc nervii sau emoţiile negative să intre în jocul nostru. Trofeul a rămas la Londra, iar noi vom primi o replică mai mică şi mai puţin valoroasă”, a explicat constănțeanul, adăugând că ocuparea primei poziţii în clasamentul echipelor de dublu al ATP, împreună cu Rojer, la finalul anului, este un vis realizat. „Este o împlinire mare. Speram să realizăm acest lucru mai devreme, dar ne bucurăm într-un fel că am ajuns pe locul întâi învingându-i pe fraţii Bob şi Mike Bryan, pentru că am jucat de multe ori împotriva lor şi era un pic nejustificat să ajungem în frunte fără să-i fi învins”. Finala a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât Tecău l-a avut ca adversar pe fostul său coechipier de la juniori, Florin Mergea, alături de care a cucerit de două ori trofeul la Wimbledon. „Este emoţionant să joc împotriva lui Florin o finală și îmi doresc să jucăm cât mai multe de acum înainte. Ne cunoaştem foarte bine şi nu pot să tratez acest meci ca pe unul oarecare. Suntem prieteni, ne cunoaştem foarte bine, am jucat de multe ori în acest an și au fost mereu meciuri foarte grele. Florin a progresat mult în ultimii ani şi a ajuns un jucător foarte bun în proba de dublu”, a completat Tecău.

CU GÂNDUL LA MEDALII OLIMPICE

Rezultatele excelente obținute de Tecău în acest sezon, dar și de Florin Mergea dau speranțe în privința câștigării unei medalii olimpice în proba de dublu de la Rio de Janeiro. Mai mult, Horia crede că tenisul românesc poate visa la alte două medalii la ediția de anul viitor a Jocurilor Olimpice, în proba de dublu mixt, unde va face cuplu cu Simona Halep, dar și în proba individuală feminină, prin sportiva din orașul de la țărmul mării. „Avem dreptul să sperăm la o medalie. Încă este devreme, mai sunt multe luni până atunci şi multe alte turnee la care trebuie să ne concentrăm, dar bineînţeles că Jocurile Olimpice sunt un mare obiectiv pentru noi. Trebuie să fim în formă şi să câştigăm o medalie acolo. Cred că avem două şanse, la dublu şi la dublu mixt, dar și prin Simona Halep la simplu. Faţă de alţi ani, acum putem spera credibil la o medalie şi ne dorim să fim în formă atunci şi sănătoşi. Sper ca numărul fanilor de tenis să crească şi datorită acestor rezultate”, a spus Tecău, care și-a stabilit și celelalte obiective pentru următorul sezon: „Mi-aş dori să câştig un al doilea trofeu de Mare Șlem, dar pentru asta trebuie să ne întoarcem la lucrul de bază, la antrenamente şi la o îmbunătăţire a echipei. Primul nostru obiectiv este să lucrăm în continuare la jocul nostru, poate cu ajutorul unui antrenor. Poate că acum pare că nu avem nevoie, dar competiţia este puternică şi considerăm că sunt multe aspecte în jocul nostru care pot fi îmbunătăţite. La fel am făcut de la începutul parteneriatului nostru, ne-am axat pe un progres care ne-a făcut să ajungem aici. Au fost etape, au fost paşi mărunţi făcuţi şi la fel vrem să facem în continuare. Momentan, vrem să ne bucurăm de vacanţă, o perioadă de pregătire în care vreau să discutăm despre ceea ce vreau să realizăm”.

Miercuri, Tecău va pleca spre Danemarca, unde va participa la un meci demonstrativ, iar la finalul săptămânii va reveni în țară pentru o scurtă vacanță. „Voi avea o săptămână liberă, dar nu știu încă ce voi face. Vreau pur și simplu să fac ceea ce vreau, fără un program anume. Câteodată simți că vrei să mergi trei zile la munte, câteodată vrei să stai trei zile în casă”, a încheiat constănțeanul.

