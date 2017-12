Horror-ul ”Vineri 13”, lider în box office-ul nord-american

Al 12-lea film din seria horror ”Vineri 13” a intrat direct pe prima poziţie în box office-ul nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, potrivit cifrelor oficiale publicate duminică, de societatea specializată Exhibitor Relations. Lansat vineri, pe 13 februarie, acest nou lungmetraj este un remake al primului film din serie, care a fost lansat în 1980. Noul ”Vineri 13” reia vechile reţete de succes ale filmelor horror: pe malul unui lac îndepărtat şi izolat, un grup de tineri se confruntă cu un ucigaş psihopat. Reţeta şi-a dovedit eficienţa încă o dată, deoarece filmul a obţinut încasări de 42,2 milioane de dolari.

Fostul lider al box office-ului de săptămîna trecută, comedia romantică ”Despre bărbaţi şi nu numai/ He\'s Just Not That Into You”, cu Drew Barrymore, Kevin Connolly şi Jennifer Aniston, a coborît pe a doua poziţie în clasament şi nu a reuşit să profite de efectul sărbătorii de Sfîntul Valentin, chiar dacă a obţinut încasări de 19,6 milioane de dolari (55,1 milioane de dolari de la lansarea pe marile ecrane, în urmã cu zece zile). Thriller-ul ”Teroare în Paris/ Taken”, cu Liam Neeson în rolul unui fost spion care îşi caută fiica răpită, a ocupat a treia poziţie în clasament şi a avut încasări de 19,2 milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii trecute. Filmul ”Confessions of a Shopaholic” a intrat direct pe a patra poziţie în clasament, cu încasări de 15,4 milioane de dolari. Inspirat din romanul cu acelaşi titlu al Sophiei Kinsella, această comedie prezintă viaţa unei tinere jurnaliste specializate în finanţe, incapabilă să urmeze sfaturile preţioase pe care ea le dă clienţilor săi pentru a-şi administra mai bine cheltuielile zilnice. Pe a cincea poziţie se află filmul de animaţie ”Coraline”, cu încasări de 15 milioane de dolari obţinuţi în a doua săptămînă de la lansarea pe marile ecrane (35,5 milioane de dolari în total). Comedia ”Paul, mare poliţist la mall”, care prezintă aventurile unui agent de pază dintr-un centru comercial, nevoit să lupte împotriva unor bandiţi, ocupă locul al şaselea în box office-ul nord-american, cu încasări de 11,7 milioane de dolari. După cinci săptămîni de la lansare, această comedie are încasări totale de 110,5 milioane de dolari. Thriller-ul dramatic ”The International: Puterea banului”, cu Clive Owen şi Naomi Watts, două personaje implicate în anchetarea unei puternice bănci multinaţionale care este suspectată de operaţiuni ilegale, a intrat direct pe poziţia a şaptea în clasament, cu încasări de 10 milioane de dolari. Pe locul al optulea urmează filmul ”Pantera Roz 2”, cu Steve Martin şi Jean Reno, cu încasări de 9 milioane de dolari (22,3 milioane de dolari în cele două săptămîni de la lansare).

Considerat marele favorit în cursa pentru Oscar, filmul ”Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire”, în regia britanicului Danny Boyle, se află pe poziţia a noua, cu încasări de 7,1 milioane de dolari. În cele 14 săptămîni de la lansare, acest lungmetraj a obţinut încasări totale de 86,5 milioane de dolari. Thriller-ul ”Push/ Războiul minţii”, un film SF, adaptare după benzi desenate, încheie topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a obţinut încasări de 6,9 milioane de dolari (19,3 milioane de dolari în total, de la lansare).