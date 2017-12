Hotelul lui Bosînceanu va fi dărâmat

CONSTRUCŢIE ILEGALĂ Pentru că George Vergiliu Bosînceanu nu are autorizaţie de construcţie pentru hotelul ridicat pe strada Străjerului, din Constanţa, autorităţile au dispus dărâmarea imobilul. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, prin ordonanţa cu numărul 1577/P/2011, din data de 08 decembrie 2011, a învestit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa în luarea „tuturor măsurilor necesare, administrative şi organizatorice, pentru asigurarea activităţii de desfiinţare, neîmpiedicată de niciun factor perturbator exterior, a construcţiei neautorizate, de pe strada Străjerului, nr.56A, din Constanţa“. Procurorul care se ocupă de acest dosar a reţinut faptul că Bosînceanu nu are autorizaţie de construcţie sau proiect şi că imobilul nu are nici măcar structură de rezistenţă. Anchetatorii susţin că hotelul este un pericol pentru siguranţa populaţiei, întrucât, în cazul unor evenimente de genul seismelor, alunecărilor de teren, sau incendiilor, acest imobil nu este apt să asigure siguranţa ocupanţilor săi şi poate oricând să cadă peste casele apropiate.

DESCINDERI DIAS Decizia procurorilor vine la o săptămână după ce luptătorii DIAS au descins în trei hoteluri, proprietatea lui George Vergiliu Bosînceanu. La acea dată, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, însoţit de un expert în construcţii, a verificat dacă construirea imobilelor a fost făcută legal întrucât existau suspiciuni că ele ar reprezenta un pericol public. „Facem cercetări pentru a vedea dacă aceste clădiri au autorizaţie de construcţie de la Primărie şi dacă pun în pericol siguranţa publică“, a declarat procurorul Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Percheziţiile au vizat hotelurile ridicate de Bosînceanu pe străzile Străjerului şi Ecaterina Varga, dar şi construcţia prin care a fost extins Hotelul Histria, din staţiunea Mamaia. „Nu mi-a fost cerut niciun document. Eu am toate actele necesare pentru aceste construcţii. Nu m-au anunţat că vin şi nici nu am fost citat“, a declarat Bosînceanu pe parcursul verificărilor.