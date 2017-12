HSV, o nucă mult prea tare pentru HCM

Joi seară, în Germania, în etapa a 7-a a Grupei C din Liga Campionilor la handbal masculin, buturuga mică - HCM Constanţa, nu a putut răsturna carul mare - HSV Hamburg, campioana Bundesligii câştigând la pas, scor 36-25 (20-11), un meci pe care l-a controlat cu autoritate. Diferenţa de clasă, dată şi de valoarea uriaşă dintre cele două campionate, a făcut ca HCM-ul să se lovească mereu pe parcursul jocului de un zid imposibil de dărâmat. Numeroasele greşeli din atac şi replierea foarte greoaie în defensivă au uşurat mult misiunea supercampionilor de la Hamburg. Formaţia germană ne-a adus repede cu picioarele pe pământ, arătându-ne că cel puţin pentru moment mai avem foarte mult de muncit pentru a ne lupta de la egal la egal cu o astfel de formaţie. Dacă mai aveam cumva vreun dubiu în ce priveşte seriozitatea unei echipe deja calificate în următoarea fază a Ligii Campionilor, Hamburg ni l-a năruit rapid. A jucat exact, precis, în viteză, ca o maşinărie cu adevărat germană, pentru care finalul înseamnă doar ultimul fluier al ultimului meci din această competiţie. Trupa lui Per Carlen ţinteşte victorii pe linie, iar cu HCM nu putea face niciun compromis.

„A fost rock and roll pe teren, iar Lackovic a jucat genial. Am făcut un meci foarte bun în apărare, iar Bitter a fost extraordinar, având un procentaj de cincizeci la sută. Suntem mulţumiţi de evoluţia noastră“, a declarat la final antrenorul echipei germane, Per Carlen. De partea cealaltă, Constantin Ştefan a afirmat că HCM a avut doar câteva momente bune de joc. „Am întâlnit o echipă foarte puternică şi nu ne-am putut duce la bun sfârşit speranţele pentru acest joc. Am rămas doar cu câteva momente bune de joc, Hamburg a fost clar formaţia mai bună“, a spus tehnicianul HCM-ului. Cel mai bun jucător al meciului, croatul Blazenko Lackovic, consideră că echipa sa nu a făcut altceva decât să-şi atingă scopul: „Pentru noi era foarte important să câştigăm pentru a continua seria victoriilor. Am evoluat foarte bine astăzi, am avut un tempo foarte bun“. Centrul Marius Stavrositu a amintit de perioadă bună avută de HCM în acest meci: „Am reuşit să revenim de la 11 goluri la şase, dar Hamburg a fost echipa mai puternică şi a meritat să câştige“. HCM a revenit vineri seară la Constanţa, iar marţi, de la ora 17.00, va întâlni, în deplasare, pe Bucovina Suceava, în etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.