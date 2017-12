Hunor s-ar alia cu oricine readuce UDMR la guvernare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că UDMR-ul îşi va stabili politica de alianţe după alegerile parlamentare și nu exclude un Guvern de coaliţie PSD - PNL, potrivit RFI. "Noi am spus că înainte de alegeri nu facem coaliţii, nu facem alianţe, nu facem înţelegeri. Aşa am procedat aproape tot timpul şi eu cred că aşa este şi corect. După alegeri vom vedea cine va avea majoritate, cine va primi mai multe mandate şi în ce condiţii se poate stabili sau nu se poate stabili o alianţă. Eu cred că în acest moment şi varianta unui Guvern de mare coaliţie PSD - PNL are şanse reale, indiferent ce spun unii şi ce spun alţii. Înainte de alegeri şi de campanie, nu o să spună nimeni că asta va fi soluţia, dar eu nu aş pune în paranteză pentru niciun minut această soluţie. Asta înseamnă în jur de 70%, peste 70% din mandate, unde nu mai ai nevoie de nimeni şi nici nu cred că în acest moment noi suntem în măsură să spunem că dacă aveţi 70%, totuşi, UDMR-ul doreşte să meargă. Cu cine să meargă?".