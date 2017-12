Husein, disputat de CSM Medgidia şi Viitorul Constanţa

Cu toate că nu a început campionatul Ligii a III-a la fotbal, reprezentantele judeţului Constanţa au şi început lupta, de data aceasta în afara terenului. Astfel, CSM Medgidia şi Viitorul Constanţa îşi dispută în această perioadă serviciile unui jucător de 18 ani, Denis Levent Husein. Necunoscut pînă în urmă cu o jumătate de an, tînăra speranţă a echipei din Medgidia începe să fie remarcat, momentan, datorită conflictului iscat între echipele CSM Medgidia şi Viitorul Constanţa, şi nu prin evoluţiile de pe teren. Preşedintele clubului din Medgidia, Mihai Cioti, acuză echipa Academiei “Gheorghe Hagi“, Viitorul Constanţa, că duce o politică lipsită de fair-play în privinţa tinerilor fotbalişti de valoare din judeţ. După cum declară Cioti, Viitorul abordează jucători chiar dacă se află sub contract cu alte formaţii. “Denis Husein este sub contract cu CSM Medgidia pînă în 2013 iar preşedintele de la Viitorul Constanţa, Paul Peniu, l-a luat de la noi fără acordul clubului, împotriva tuturor regulamentelor. Ne spune că ba contractul pe care îl avem noi cu jucătorul nu este valabil, ba că nu l-am fi plătit de două luni. Contractul este valabil, pentru că altfel Husein nu ar fi avut drept de joc în campionatul recent încheiat. În iarnă, cei de la Viitorul m-au rugat să le dau jucătorul şi rămăsese ca la finalul sezonului, dacă suma de transfer era mulţumitoare, să îl lăsăm să plece la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“. Ne-au propus în prima fază 6.000 lei, adică grila de formare a jucătorului, pentru ca apoi să ofere ceva mai mult. Nu a fost însă nici pe departe o sumă acceptabilă, una care să mulţumească clubul nostru, mai ales că trecem şi printr-o situaţie dificilă. Nu ştim încă dacă ne vom înscrie în următorul campionat. Eu am un respect deosebit pentru Gheorghe Hagi, îl stimez, însă nu cred că ştie ce se întîmplă acolo. Eu nu ştiu ca Paul Peniu să aibă studii juridice şi nici nu ştiu să facă parte din Biroul Federal al FRF. Am depus deja memoriu la Federaţie pentru ca Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ să fie sancţionată şi să nu mai aibă dreptul de a efectua transferuri timp de un an de zile. Trebuie aplicat regulamentul“, a declarat Cioti. În schimb, preşedintele Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu, afirmă că cei de la Medgidia au fost de acord, într-o primă fază, să îl lase pe Denis Husein să vină şi gratis doar să-i fie bine jucătorului, pentru ca apoi să fie solicitată o sumă exorbitantă pentru un fotbalist care nu interesa pe nimeni în urmă cu cîteva luni. “În iarnă am avut acceptul celor de la Medgidia de a-l lua pe Husein în cantonamentul din Turcia, pentru a-i vedea potenţialul. Husein a fost entuziasmat de ce a văzut la noi, de condiţiile pe care le-a găsit la Academie, exprimîndu-şi dorinţa de a juca la Viitorul. Cei de la Medgidia chiar ne-au mulţumit cînd a revenit din cantonamentul din Turcia pentru modul în care a fost pregătit, fiind dat exemplu colegilor săi. Preşedintele clubului din Medgidia a dorit să vorbească personal cu Hagi, i-a spus că este interesat doar de soarta jucătorului şi că nu vrea nimic în schimb. Apoi, cînd a văzut că noi sîntem interesaţi de el, ne-a spus că de fapt nu doreşte nimic pentru el, dar că este normal ca gruparea pe care o reprezintă să primească o sumă de bani. Ne-a cerut pe doi jucători 80.000 lei dar i-am spus că nu ne interesează decît Husein. I-am oferit 30.000 lei însă nici nu a vrut să audă de această sumă. Pe noi chiar ne interesează soarta acestui copil şi chiar dacă el va fi declarat liber de contract, vom plăti şi cei 30.000 lei pentru a arăta că sîntem de bună credinţă. Jucătorul a avut însă un contract cu Medgidia, însă conform regulamentului, în această vară acel contract a expirat pentru că i s-a terminat junioratul. Cei de la Medgidia au anexat la un contract care practic devenea nul o anexă prin care jucătorul ar fi continuat să fie al lor. Actul nu este însă valabil. În plus, jucătorul ne-a spus că nu a mai fost plătit din luna martie şi că a depus actele pentru a deveni liber de contract. Degeaba cei de la Medgidia încearcă să-şi achite acum datoria faţă de Husein, odată depuse actele nu mai poate fi făcut nimic. Eu în fotbal mereu fac exces de zel, dar niciodată ceva de care să-mi fie ruşine“, a spus Peniu.