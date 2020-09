Ianis Zicu, antrenor principal FC Farul: „Nu sunt nervi, vreau doar să fim lăsați să jucăm”

FC Farul Constanţa a suferit prima înfrângere din actualul campionat, luni seară, la Timişoara, în etapa a 3-a a Ligii a 2-a la fotbal, 1-2 (Greu 88 / Popovici 29, Plazonja 64) cu formaţia locală ASU Politehnica Timișoara. Un meci în care jucătorii Farului au irosit mai multe situaţii bune de gol, trimiţând mingea de două ori în bară, în timp ce echipa gazdă a taxat defensiva constănţeană în fiecare repriză.

„O dată am pierdut mingea și a venit acel șut senzațional al lui Popovici, după care am încercat să revenim în joc. Am făcut-o, dar o nesincronizare a fundașilor centrali a dus la al doilea gol. Cred că, până la urmă, rezultat este meritat, pentru că nu am fost inspirați să reușim să fructificăm una dintre ocaziile pe care le-am avut. Pe început de joc, meritam mai mult. După ce am primit gol, nu am avut o evoluția prea bună. Totuși, și la 1-0 am fost echipa mai periculoasă. Am început repriza a doua mult mai bine, dar a fost această greșeală a celor doi fundași centrali și de aici a apărut acel 2-0, greu de remontat cu o echipă a Timișoarei care nu primește goluri”, a spus Ianis Zicu, antrenorul principal al Farului.

Tehnicianul constănţean a comentat și situația mai tensionată de la finalul jocului: „Nu sunt nervi, vreau doar să fim lăsați să jucăm. Au fost câteva situații care ne-au dezavantajat, două-trei greșeli în timpul jocului. Nu am comentat niciodată arbitrajul, nu o să comentez nici acum, dar ar fi bine ca oamenii să se uite că la meciul trecut ne-a fost eliminat juniorul, pe o fază unde se putea da galben. Cum a fost astăzi la ei, când mingea era în lateral, Stoica scapă cu portarul, Măzărache este lovit cu mâna. Fault și galben, dar oprește și acțiunea noastră. Sper ca pe viitor aceste lucruri să nu se mai întâmple și arbitrajul să fie mult mai echitabil”.

Pentru FC Farul urmează confruntarea de sâmbătă, 19 septembrie, de pe teren propriu, de la ora 11.00, cu Gloria Buzău, din etapa a patra.