ÎCCJ a respins retrimiterea la DNA a dosarului lui Mitrea

08:33:32 / 30 Ianuarie 2014

mitrea,mazare si ciolanul

Daca ar fi vorba doar de renovarea casei , n-ar fi o problema tinand cont de faptele unora ca Nastase patru case . Mitrea este un Trica manivela care a ajuns prin politica la situatia pe care n-a visat-o neam de neamul lui . Aliatul direct si prin nevasta cu Mazare si Nicusor , s-a bucurat candva de inalta apreciere a redactorului sef al ziarului Telegraf , Mazare , care scria despre Mitrea aprecieri de natura penala . Citam din ziarul Telegraf nr.212 din 10.09.94 : " Mitrea este acuzat de coruptie , deturnare de fonduri , terorism sindical , implicare politica fata de PDSR ". In nr.248 din 22.10.94 Mazare scrie referindu-se la miscarea sindicala : " Nu-ti poti permite sa te indoiesti de buna credinta a guralivului Miron Mitrea , marele democrat al anilor 9o si 91 ...Acum stim cu lux de amanunte ca miscarea sindicala a fost din start anihilata si infeudata puterii . In nr.271 din 18.11.94 citim : " Miron Mitrea decapiteaza miscarea sindicala din Romania .Prin formarea noului partid politic PSSR Miron Mitrea se arunca la ciolan fuzionand cu PDSR ". Aceste afirmatii erau facute de Mazare pe vremea cand scria in nr. 6 din 13.01.93 : " Numai oportunistii , prostii chiorii si imbecilii nu vor sa vada , nu vor sa recunoasca faptul ca ne aflam in plin proces de retaurare comunista ...Numirea de catre partidul de guvernamant a oamenilor sai , la conducerea prefecturilor si in toate posturile cheie este un act politic care impune extinderea caracatitei puterii in teritoriu si insusirea completa a ciolanului ".Constatam ca astazi , dl Mazare , stralucit reprezentant al PSD a reusit impreuna cu Mitrea sa desavarseasca aceasta politica de insusire a ciolanelor . Si noi vom avea grija sa-i votam in continuare , deoarece noi suntem prostii , chiorii si imbecilii.