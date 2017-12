Iluminat public cu panouri fotovoltaice la Năvodari

23:22:43 / 02 Ianuarie 2014

oooo un an mai bun

poate cu banii economisiti se aduc utilitatile adica apa ,canalizare,si nu in ultimul rand asfaltat strazi si in cartierul considerat zona 0 la plata fiscala si anume strazile din spatele depozitului de materiale al lui matei.ca noi suntem cei care nu ne vedem acolo.lucrarile in navodari se fac doar acolo unde se vede.